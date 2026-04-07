Espana agencias

Iglesias ve ganas de una candidatura Rufián-Montero y pregunta si IU daría escaño a Podemos si queda fuera el 17M

Guardar
Imagen AIPQRH54MNDGJC5UK56XC5OEDA

El exlíder de Podemos Pablo Iglesias ha opinado que la gente quiere votar una candidatura de izquierdas liderada por el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y la exministra de Igualdad Irene Montero, convencido de que el equipo entre ambos ilusionaría al electorado de izquierdas.

También ha dicho que él defiende que haya unidad de la izquierda en Andalucía pero se ha preguntado si IU estaría dispuesto a compartir uno de sus escaños con Podemos durante la siguiente legislatura si al final los 'morados' no sacan diputados a través de los puestos que tienen en la lista de Por Andalucía.

"Creo que en el acto del jueves (que compartirán ambos en Barcelona) la gente que va a ir les va a decir dejaros de rollos, o sea, no me cuentes que si tu partido, que si el tuyo o que si no sé qué, poneos de acuerdo que queremos votar una candidatura liderada por vosotros. Creo que eso es lo que les va a decir la gente y si hay dudas respecto a eso, que dejen participar y votar a la gente", ha indicado Iglesias en declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press.

De cara al evento de Rufián y Montero sobre el futuro de la izquierda, que tendrá lugar en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, el también exvicepresidente del Gobierno ha aludido a una encuesta del diario 'El Mundo' en la que se apuntaba que a más de dos tercios de los votantes de Sumar les "encantaría" una candidatura liderada por Rufián e Irene Montero. Una posibilidad que también era del agrado entre el electorado del PSOE.

"Ese equipo que podrían hacer Rufián e Irene Montero ilusionaría a mucha gente y que eso podría ser el inicio de algo que la gente está pidiendo: dejen de pelearse, pongáse de acuerdo. Nos gusta mucho Rufián, aunque sea independentista, y aunque en su partido pues no le apoye. Irene Montero es un referente, es una figura política que ha demostrado su valentía como nadie, pues, ojalá que a partir de ahí, ellos dos sean capaces de tender la mano a mucha gente y de ofrecer además participación", ha desglosado Iglesias aludiendo así también a la confección de una eventual candidatura mediante primarias.

Finalmente el exlíder de Podemos ha concluido que los dos tienen una "enorme responsabilidad" y que ojalá sepan responder a un "sentimiento" que, bajo su percepción, es "absolutamente mayoritario".

RETO A MAÍLLO: LA UNIDAD HAY QUE DEMOSTRARLA

Por otro lado, se ha preguntado si el líder de IU y candidato de Por Andalucía a las elecciones autonómicas, Antonio Maíllo, estaría dispuesto a que ceder que Podemos pueda tener diputado durante la próxima legislatura en caso de que los candidatos morados no logren escaño tras la votación del 17 de mayo.

El exvicepresidente ha afirmado que el electorado quiere ver a las diferentes figuras y partidos unidos y ha subrayado que Podemos, cuando estaba "muy fuerte", tendió la mano a formaciones que estaban en una situación "más difícil y fue generosa" a la hora de configurar listas e incluso repartir ministerios.

De esta forma, ha enfatizado que su posición es a favor de la unidad y del entendimiento, lo que es compatible con plantear que todo el mundo sea respetado pese a "cierta obsesión que tienen algunos por humillar a Podemos y por hacerle daño".

Luego, ha confrontado que Maíllo, que sostiene que "todo el mundo está muy ilusionado" con el acuerdo de Por Andalucía, en su día fue crítico ante el hecho de que IU fuera en el puesto 'número cuatro' en la candidatura de Sumar a las elecciones europeas, lo que supuso que la formación se quedara fuera de la eurocámara por primera vez en su historia.

Por tanto, se ha cuestionado si Maíllo se va a plantear si al final, como parece, no sale ningún candidato de Podemos en el parlamento andaluz, que los parlamentarios de IU cedan algún puesto a los 'morados' a lo largo de la legislatura, atribuyéndole que deslizó esa posibilidad en lo relativo a las europeas.

"Lo digo porque yo creo que la unidad hay que construirla siempre tendiendo la mano, siendo generoso, sabiendo liderar y respetando y no humillando a nadie", ha zanjado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La oposición acusa al Govern catalán de condicionar las bajas a "criterios económicos"

Infobae

Un acusado del pique mortal de los túneles de la M-30 se arrepiente de su imprudencia

Infobae

Rechazada demanda de LaLiga para declarar huelga ilegal paros jugadores por partido Miami

Infobae

Detienen de nuevo al médico arrestado en febrero en Gran Canaria por agredir sexualmente a diez pacientes

Detienen de nuevo al médico arrestado en febrero en Gran Canaria por agredir sexualmente a diez pacientes

El abogado de Sánchez lamenta que la jueza de la piñata parece que investiga a la víctima

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Moncloa ha gastado 1,4 millones de euros en electricidad y 320.000 en agua durante 2025

La Moncloa ha gastado 1,4 millones de euros en electricidad y 320.000 en agua durante 2025

El buque ‘Furor’ de la Armada simula un abordaje y realiza maniobras con Portugal en el golfo de Guinea

El viaje del papa León XIV a España costará al menos 15 millones de euros y tendrá un impacto de 100: el lema de la visita será ‘Alzad la mirada’

“Cuando hablábamos de café, era café de Colombia, nada más”: el hijo de Ábalos defiende que nunca habló en clave con Koldo García

Moreno aprovecha el fracaso de las negociaciones PP-Vox en Extremadura y Aragón para mantener su mayoría en Andalucía: “Tendrán que elegir entre estabilidad o meterse en un lío”

ECONOMÍA

Aena y Exolum aseguran que no hay problemas de suministro de combustible en los aeropuertos españoles

Aena y Exolum aseguran que no hay problemas de suministro de combustible en los aeropuertos españoles

Cómo influye la ‘mili’ en las pensiones y en la jubilación: cuándo suma, cuándo no y por qué puede cambiar el retiro

Todos los gastos del hogar que puedes desgravarte en la declaración de la Renta 2026

Los supermercados, molestos por la cantidad de absentismo y bajas médicas de la Generación Z: “Todos intuimos que puede haber un porcentaje de fraude”

El Gobierno lanza una línea de ayudas por 100 millones para los agricultores y pescadores afectados por las borrascas

DEPORTES

Las palabras de Carlos Alcaraz tras su victoria en Montecarlo: “Si soy honesto, voy a perder el número uno del mundo. Defiendo muchos puntos”

Las palabras de Carlos Alcaraz tras su victoria en Montecarlo: “Si soy honesto, voy a perder el número uno del mundo. Defiendo muchos puntos”

Alcaraz aplasta a Sebastián Báez en su debut en Montecarlo y en la temporada de tierra batida

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El expiloto de Fórmula 1 Patrese carga contra Fernando Alonso: “Si eres un piloto profesional, conduces y te callas e intentas mejorar el proyecto”

Vinicius habla sobre su relación con Xabi Alonso: “No pude conectar con él, con Arbeloa he tenido una conexión especial”