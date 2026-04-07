Hallado muerto en una piscina vacía un hombre desaparecido en San Fernando (Cádiz)

Cádiz, 7 abr (EFE).- La Policía Nacional ha hallado este martes el cuerpo sin vida de un hombre en el interior de una piscina vacía del recinto Bahía Sound, en San Fernando (Cádiz), que corresponde a una persona que constaba como desaparecida desde el pasado jueves en la localidad.

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, el aviso se ha recibido a través del Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (CIMACC), la sala operativa del 091 que coordina las incidencias, tras alertarse de la presencia de un cuerpo en el complejo de ocio y conciertos situado junto al centro comercial de Bahía Sur.

Los agentes desplazados al lugar han confirmado que el cadáver se encontraba en el fondo de una piscina sin agua, en una posición compatible con una caída accidental en el interior de la instalación.

Se ha activado el protocolo judicial, quedando a la espera del levantamiento del cadáver para la plena identificación del fallecido, confirmando el médico forense poco después que el cuerpo correspondía a una hombre que constaba como desaparecido desde el pasado jueves.

Según el forense, el fallecido es J.C.V., un vecino de 57 años cuya desaparición había sido denunciada por su familia el pasado jueves y que había motivado un dispositivo de búsqueda en distintos puntos de San Fernando, incluidos entornos próximos a la zona del hallazgo.

También ha determinado como causa de la muerte un traumatismo derivado de una caída accidental.

La investigación continúa abierta para esclarecer completamente las circunstancias de lo ocurrido. EFE

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