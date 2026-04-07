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Guido Pizarro afirma que Tigres debe erradicar inconsistencia para vencer a Seattle

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Monterrey (México), 7 abr (EFE).- El argentino Guido Pizarro, entrenador de Tigres UANL del fútbol mexicano, aseveró este martes que su equipo debe erradicar la inconsistencia mostrada en el pasado para derrotar al Seattle Sounders en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

"Tenemos que prolongar el buen funcionamiento que por momentos hemos mostrado, esa es la clave, no podemos hacerlo a ratos bien y luego dejarlo de hacer; Seattle tiene un equipo consistente, pero tenemos confianza en nuestra capacidad si somos capaces de ser consistentes", aseguró el estratega.

Pizarro habló en la previa del juego que este miércoles sostendrán ante el Sounders de la Major League Soccer.

El técnico aceptó que, a pesar de la racha de tres partidos sin ganar que arrastran en la liga local y lo sufrida que fue la fase de los octavos de final de la Concacaf ante Cincinnati, su equipo ha entendido lo que deben ajustar.

"No es el escenario que queremos. Tenemos mucha autocrítica, hay varias áreas de mejora, sabemos que nos ha costado en la liga, pero este es otro torneo y tenemos que cambiar la mentalidad. Hemos aprendido de la fase anterior, eso es lo más importante; debemos ser prácticos para ganar", señaló Pizarro.

El entrenador confió en que la experiencia de su plantel en estos partidos de eliminación directa los ayudará a superar la eliminatoria.

"Nuestro plantel sabe de la importancia de ganar la Concacaf, tenemos mucha experiencia en este tipo de partidos. Vamos con lo mejor que tenemos disponible porque en esta recta final de ambos torneos debemos mostrar nuestra mejor cara", concluyó el técnico.

Su compatriota, el centrocampista Juan Brunetta coincidió con su entrenador y aseguró que Tigres está en el camino de trascender tanto en liga, como en la Copa de Campeones de la Concacaf.

"Este semestre hemos sido muy irregulares. Por ahí goleamos y luego perdemos partidos de manera inexplicable. Hemos analizado en lo que fallamos y hoy tenemos la oportunidad para corregir y luchar por ganar las dos competencias en las que estamos", dijo Brunetta. EFE

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