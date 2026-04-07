Griezmann: "Tengo la cabeza despejada y quiero ayudar al máximo"

Barcelona, 7 abr (EFE).- El delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann aseguró este martes que tiene "la cabeza despejada", tras anunciar que se marchará en verano al Orlando City, y señaló que quiere "ayudar al máximo" a su equipo este miércoles en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones en el Spotify Camp Nou frente al Barcelona.

"No es el momento de hablar de Orlando. Mañana jugamos unos cuartos de final, algo increíble. Será un partido de mucho nivel, de mucho fútbol. Tengo la cabeza muy despejada para este momento. Quiero ayudar el máximo", dijo el internacional francés en la rueda de prensa previa al encuentro.

En declaraciones en la sala de prensa del Spotify Camp Nou, Griezmann justificó la decisión de anunciar su marcha con meses de antelación: "Siempre pienso en el equipo. Era lo mejor para mí y para estar tranquilo y que no hubiera dudas ni preguntas".

El delantero rojiblanco comentó que "la mejor despedida será el rendimiento sobre el campo y el esfuerzo en cada partido" que va a ofrecer. "Es la imagen que quiero dar, lo que siempre he sido, trabajar para el equipo y de vez en cundo marcar algún gol. Quiero disfrutarlo y que se me recuerde así", añadió.

Griezmann declaró que se siente como su hijo "cuando tiene un partido a las once y se despierta a las seis de la mañana", y expresó que "ojalá pueda dar el nivel esperado en el campo" en una eliminatoria para la que pronostica "dos partidos muy bonitos".

Sobre su rendimiento respecto a la temporada pasada, el delantero reconoció que el mes de marzo le hizo "mucho daño", porque tenía "muchas expectativas" y no supo "darle la vuelta mentalmente".

"En vez enfocarme en cómo mejorar, en buscar otra forma de rendir, no pude hacerlo. Este año he aprendido. Aún con 35 años, sigo aprendiendo. Estoy dispuesto a lo que haga falta, me siento bien mentalmente y eso en el campo me ayuda mucho", subrayó. EFE

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