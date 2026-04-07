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Galbiati: He gritado mucho en el descanso porque nuestra defensa era terrible

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Vitoria, 7 abr (EFE).- El entrenador de Kosner Baskonia confesó tras la victoria ante Maccabi que gritó “mucho en el descanso porque la defensa era terrible” y señaló que el tercer cuarto “fue increíble”.

El italiano se mostró “muy contento” por sus jugadores en rueda de prensa y también destacó que el último cuarto fue “muy sólido”.

Respecto a la defensa de la primera mitad dijo que tuvieron “mala transición defensiva, mala defensa en uno contra uno, sin presión con Clark y Walker”. Sobre la segunda parte indicó que el buen nivel defensivo conectó con el ataque porque les permitió “corree y compartir el balón”.

“Hemos hecho 24 asistencias por 14 del Maccabi”, subrayó y asumió las pérdidas de balón. “Es parte de nuestra naturaleza”, remarcó.

“Hemos pasado de un buen tiro y un gran tiro muchas veces, con espacios y con el reloj”, celebró y confesó que el equipo tiene confianza.

Bromeó con el gran momento de forma de Trent Forrest y de sus problemas físicos. “Hay que conservarlo en hielo”, apuntó con una sonrisa.

“Me da mucha rabia el inicio de la Euroliga porque si ganamos alguna prórroga y cuatro o cinco partido más estaríamos cerca de competir”, explicó Galbiati.

“Es un equipo muy joven, hemos pasado mucha mierda y yo también he cometido errores”, añadió.EFE

jd/arh

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