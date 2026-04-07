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Flick: "Mañana necesitamos a nuestros aficionados"

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Sant Joan Despí (Barcelona), 7 abr (EFE).-El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que este miércoles necesitarán el apoyo de los aficionados del Spotify Camp Nou para conseguir un resultado positivo en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Atlético de Madrid, un rival que ha calificado de “duro y muy intenso”.

“Este es un encuentro diferente, es la ‘Champions’. Es importante que juguemos con nuestro estilo y también lo es el papel de los aficionados. Nos tienen que ayudar. Mañana les necesitamos”, ha afirmado el técnico alemán.

Por ello, desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, Flick ha instado a sus jugadores a estar "centrados" desde el primer minuto para practicar su estilo de juego.

"Cuando no presionamos, para el equipo rival es más fácil encontrar los espacios para poder atacarnos. El sábado, el primer gol llegó porque no presionamos bien. Tenemos que mejorar”, ha comentado Flick, quien ha añadido que su equipo necesita confeccionar "una muy buena estructura" táctica.

En este sentido, al ser preguntado por si el extremo Marcus Rashford ocupará la posición del lesionado Raphael Dias ‘Raphinha’ en la banda izquierda, el técnico azulgrana ha remarcado la importancia de que los atacantes como el inglés "ayuden" a los laterales ante un rival que genera peligro "por las bandas".

Con todo, considera que su equipo ha dado un paso adelante desde la última derrota contra el Girona y ha aprovechado para elogiar el rendimiento de los centrales Pau Cubarsí y Gerard Martín. “Están haciendo un trabajo fantástico”, ha resaltado.

El Barça afrontará el partido con cuatro apercibidos de sanción -Lamine Yamal, Gerard Martín, Fermín López y Marc Casadó-, algo que no preocupa a Flick: "No podemos quejarnos. Hay que centrarse en el rendimiento de nuestros jugadores. No quiero quejarme o hablar de la actitud de jugadores del equipo contrario".

Además, confía en que el desgaste físico del partido del sábado, en el que el Barça apenas pudo realizar rotaciones, no pase factura a sus jugadores en el duelo de este miércoles, que ha calificado de "un partido diferente" a los cuatro anteriores que ambos equipos han disputado esta temporada.

"El Atleti es un equipo duro, tienen la actitud adecuada, mucha intensidad. Ya lo pudimos ver en el partido del sábado, aunque muchos descansaron. Saben defender en bloque bajo y no es del todo fácil marcarle dos goles al Atlético. Mañana trataremos de jugar lo mejor posible, pero sabemos que hay una vuelta. Queremos seguir adelante y alcanzar nuestro objetivo”, ha subrayado. EFE

(foto) (vídeo)

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