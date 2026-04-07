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Facultativos navarros analizan la muerte de un joven tras consumir nitazeno

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Pamplona, 7 abr (EFE).- Un informe elaborado por expertos en Toxicología del Hospital Universitario de Navarra (HUN) ha analizado la muerte en 2024 de un joven en Navarra tras consumir una variante de los nitazenos, un opioide sintético alternativo de alto riesgo por las consecuencias de su consumo.

Se trataría de la primera muerte constatada en España en relación con los nitazenos, que han proliferado en los últimos años como droga tras la prohibición de la síntesis y comercialización de análogos del fentanilo en China, según un artículo publicado este martes en El País.

No obstante, fuentes del departamento de Salud del Gobierno de Navarra no han confirmado el fallecimiento por consumo de nitazenos ya que la analítica del joven no dio positivo.

Según el estudio elaborado por los especialistas del servicio de Urgencias y del de Farmacia del HUN en Pamplona, publicado en una revista interna, al que ha tenido acceso EFE, el caso lo protagonizó en 2024 un joven de 21 años "con antecedentes de consumo habitual de múltiples sustancias psicoactivas, incluidos opioides", y que en esta ocasión consumió esnifada y de forma recreativa una dosis de isotonitazeno.

Avisados por un testigo, el equipo de emergencias médicas encontró al paciente inconsciente, con oxigenación indetectable y cianosis. Consiguieron su mejoría ventilatoria y de consciencia con tres dosis de naloxona, medicamentos antagonistas de los opioides, por lo que se le trasladó estabilizado al HUN.

Una vez en el centro hospitalario, los análisis dieron negativo para opioides naturales y positivo para anfetaminas, metanfetaminas, cannabis y cocaína, confirmando el antecedente de policonsumo. Cuatro horas después el paciente solicitó el alta voluntaria.

Los expertos indican en su trabajo los potentes efectos farmacológicos de estos opioides sintéticos, que ocasionan una "depresión respiratoria más acusada" que el fentanilo, lo que se traduce en una alta incidencia de fallecimientos por esta causa.

Constatan la documentación desde 2019 de la presencia de nitazenos como causa de fallecimientos en Estados Unidos y en Europa desde 2019, aunque reconocen que estos compuestos "no son detectables por el análisis de cribado en orina convencional y, además, un resultado positivo para opioides naturales no excluye su presencia".

En cualquier caso, el estudio se centra en abordar el tratamiento de la intoxicación por nitazenos, que sigue siendo la administración de naloxona aunque "debido a la elevada potencia y afinidad de estos compuestos, pueden requerirse dosis significativamente mayores y una monitorización estrecha para garantizar la reversión adecuada de la depresión respiratoria". EFE

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