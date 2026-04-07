Expresidenta de AIReF critica que fue "imposible" firmar convenios con Economía y Hacienda

Madrid, 7 abr (EFE).- La expresidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) Cristina Herrero ha criticado este martes que ha sido "imposible" firmar convenios de colaboración con los Ministerios de Hacienda y Economía para facilitar el acceso a la información.

"Desde el inicio de la AIReF estamos tratando de firmar uno con el Ministerio de Hacienda y con el Ministerio de Economía y es imposible", ha lamentado Herrero en su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Senado.

La expresidenta ha puntualizado que sí se ha firmado un convenio de transparencia con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por el que la AIReF ha tenido acceso a toda la información necesaria para evaluar el ingreso mínimo vital (IMV) y la incapacidad temporal (IT).

Herrero, que abandonó su puesto al frente de la AIReF a principios de marzo tras finalizar sus seis años de mandato, ha comparecido en la Comisión para hacer balance de su gestión después de haber solicitado acudir a la Comisión de Hacienda del Congreso sin recibir respuesta.

En ese sentido, al ser preguntada sobre si ha visto comprometida su independencia, la expresidenta ha defendido que "la independencia se compromete si el titular de la AIReF deja que se comprometa", ya que es "lógico" que los gobiernos intentan ejercer "cierta capacidad de influencia".

"Si (la AIReF) no es incómoda es que algo falla", ha resumido, y por ello "la presidenta o el presidente tiene que estar dispuesto a ser incómodo".

En cualquier caso, para reforzar esa independencia, Herrero ha abogado por un presupuesto plurianual para la AIReF con el objetivo de dar "estabilidad" a sus recursos e, incluso, que sea el propio candidato a la presidencia el que exponga qué medios necesita para ejecutar su proyecto.

En su intervención, Herrero ha instado aunar la evaluación de la quita de la deuda autonómica y el sistema de financiación regional con la de la reforma del marco fiscal nacional para adaptarlo a las nuevas reglas fiscales europeas.

Asimismo, ha apuntado que el impacto de la reasignación de recursos prevista en la propuesta de financiación autonómica dependerá de cómo se realice y de qué restricciones fiscales se impongan a las regiones.

Ha admitido que "alguien tiene que analizar el reparto competencial" y qué recursos son necesarios para cada nivel de competencia autonómica, para añadir que, en su opinión, esta labor debería corresponder al grupo de trabajo técnico del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que para ello necesitaría convertirse en permanente y contar con medios adecuados.

La expresidenta ha criticado que "no hay información suficiente" para evaluar el aumento del gasto en defensa, ya que falta el calendario de entregas militares, que será el que determine en qué momento impacta en déficit y deuda

También ha lamentado que todavía no se ha hecho el encargo de la última parte de la segunda fase de la revisión del gasto prevista para diciembre del pasado año, donde se incluyen los avales del ICO, por lo que a su juicio la AIReF no tendrá tiempo suficiente para hacerlo.

Respecto a la prórroga presupuestaria, se ha limitado a apuntar que a medida que se extiende el tiempo cada vez es "más difícil recurrir a modificaciones presupuestarias para seguir la ejecución normal", porque se van agotando los márgenes. EFE

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