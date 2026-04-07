Exolum y Aena dicen que nada indica que haya problemas en el suministro en los aeropuertos

Madrid, 7 abr (EFE).- La situación de tensión en el mercado del petróleo no está teniendo efectos en las provisiones de combustible en los aeropuertos españoles, han confirmado a EFE fuentes de Aena y de Exolum, el principal proveedor de carburantes para los aviones en España.

"Según la información facilitada por las empresas de almacenamiento de combustible, nada hace indicar que en los aeropuertos españoles haya un problema de suministro en estos momentos", ha dicho en un mensaje en sus redes sociales Aena.

Fuentes de Exolum consultadas por EFE señalan que el suministro de combustible de aviación en los aeropuertos donde opera la compañía, tanto en España como en otros países europeos, se mantiene con normalidad y con niveles de 'stock' habituales.

El sistema, añaden, funciona con normalidad en el suministro: las refinerías están cumpliendo los planes de bombeo y tanto las entregas como las importaciones se desarrollan según lo previsto, sin incidencias relevantes.

De hecho, la actividad de queroseno a marzo de 2026 se sitúa por encima de la del año pasado.

Exolum gestiona anualmente ocho millones de metros cúbicos de Jet A1, el queroseno que usan la mayoría de las aeronaves, según la información de la propia compañía.

Además, fuentes del sector confirman que no hay ningún aeropuerto europeo que esté reportando esta falta de combustible para las operaciones, más allá de un problema puntual en Italia, que "no está confirmado" que se deba a los estrangulamientos en el mercado de petróleo derivados de la guerra en Irán.EFE