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España firma acuerdos con Uzbekistán que buscan impulsar su proyección en Asia Central

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Madrid, 7 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y su homólogo de Uzbekistán, Bakhtiyor Saidov, han firmado este martes una serie de acuerdos que refuerzan la relación bilateral y con los que España pretende impulsar su proyección en Asia Central.

Albares ha recibido en Madrid al jefe de la diplomacia de Uzbekistán, y ambos, según ha informado el Ministerio de Exteriores, han abordado cuestiones de carácter bilateral y han analizado otros asuntos de la actual coyuntura geopolítica.

Así, Albares ha expuesto la preocupación de España por la situación en Irán y su impacto regional y mundial, y ha explicado la posición española contraria a la guerra y la necesidad de instar a todas las partes a detener los ataques y a iniciar una desescalada.

El ministro español ha resaltado en el encuentro los vínculos crecientes entre España y Uzbekistán y el aumento del comercio y la inversión en los dos sentidos.

También ha mencionado la profundización de la cooperación en materia de conectividad, energía, agricultura sostenible y cultura, ámbitos en los que ha dicho que España quiere posicionarse como socio de Uzbekistán.

Los acuerdos firmados han versado sobre la exención recíproca de visados para titulares de pasaportes diplomáticos, un programa de cooperación entre ministerios de Asuntos Exteriores, incluido el desarrollo de consultas políticas, y un memorando de entendimiento entre las escuelas diplomáticas de ambos países.

El encuentro entre ambos ministros se ha concertado en pleno lanzamiento de la Estrategia de España para Asia-Pacífico 2026-2029, que otorga un papel destacado al refuerzo de las relaciones con Uzbekistán y con el resto de Asia Central.

Eso refleja, según Exteriores, la importancia geopolítica de la región para España y para la Unión Europea, así como las oportunidades que ofrece esta relación en el marco de la transformación económica en curso. EFE

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