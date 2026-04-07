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El Unicaja, a resarcirse con el premio de la final a cuatro

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Málaga, 7 abr (EFE).- El Unicaja, en un tramo muy irregular en el que acumula tres derrotas consecutivas en la Liga Endesa, se juega este miércoles, ante el Alba Berlín a domicilio, el disputar por cuarta vez la final a cuatro de la Liga de Campeones (BCL).

El equipo malagueño venció en el primer partido de los cuartos de final disputado en el Martín Carpena (72-69) y quiere zanjar la serie en Berlín, ya que en caso de derrota el tercer y definitivo encuentro se jugaría la próxima semana en Málaga.

El Unicaja se clasificó para las finales de la competición en Málaga 2023, Belgrado 2024 y Atenas 2025, con dos títulos conseguidos en 2024 y 2025.

En caso de victoria cajista, sería la primera vez que superaría al Alba Berlín en un play-off, ya que en las dos ocasiones anteriores en la que estos dos equipos se cruzaron en una serie siempre cayó del lado germano: en primera ronda de la Copa Korac en la 1990-91 entre los entonces Caja de Ronda y Charlottenburg, y los cuartos de final de la Eurocopa 2018-19.

Sin embargo, no será tarea sencilla, ya que enfrente estará un Alba Berlín que apurará sus opciones y buscará forzar un tercer y decisivo partido para mantener vivo el sueño del título.

Para ello, contará con el apoyo del Max Schmeling Halle, ya que su cancha habitual, el Uber Arena, no está disponible ese día por un partido de hockey sobre hielo, que animará a los suyos para tratar de igualar la serie.

En este curso en la BCL, la plantilla dirigida por el cordobés Pedro Calles, solo ha perdido un partido en su cancha, el disputado en la primera jornada frente al Elan Chalon (76-81). Los cinco restantes acabaron en victorias, aunque llegan al duelo tras caer en su feudo en la Bundesliga ante el EWE Baskets Oldenburg (79-81).

El Unicaja ya sabe lo que es aprovechar un 1-0 en las eliminatorias de cuartos de final de la BCL, ya que en las tres temporadas anteriores aprovechó el factor cancha en el primer partido de la serie y, en el segundo, la cerró a domicilio para así obtener el billete a la final a cuatro de la competición.

Así sucedió en 2023 ante el UCAM Murcia (83-67, 74-96); en 2024 frente al Promitheas Patras griego (67-54, 83-90), y en el curso anterior, en 2025, ante el Pallacanestro Reggiana italiano (105-68, 72-82).

El técnico del Unicaja, Ibon Navarro, tiene alguna duda, debido a que el ala-pívot francés Killian Tillie y el estadounidense Tyler Kalinoski acabaron el encuentro de la pasada jornada de la Liga Endesa frente al Surne Bilbao Basket con problemas físicos. EFE

jrl/cb/og

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