El UCAM, a por su primera final europea debiendo remontar seis puntos al PAOK

Murcia, 7 abr (EFE).- El UCAM Murcia, necesitando ganar por siete o más puntos al PAOK de Salónica griego, busca este miércoles en casa el pase a la que sería su primera final internacional, la de la FIBA Copa de Europa, y para ello contará con el apoyo de un Palacio de los Deportes en el que se espera el lleno con más de 7.000 espectadores en las gradas.

El partido de vuelta de las semifinales de este torneo continental comenzará a las ocho y media de la tarde y llegará siete días después de que los de Sito Alonso cayeran por 79-73 en el PAOK Sports Arena en un encuentro en el que el infernal ambiente vivido jugó un papel esencial y propició la remontada del cuadro heleno tras verse diez puntos abajo durante la primera parte. Ese resultado, que supuso la segunda derrota de los universitarios en 14 partidos en la competición y truncó una racha de 12 triunfos seguidos, obliga a remontar.

En una eliminatoria en la que cuenta la diferencia de puntos más allá de conseguir la victoria o encajar la derrota el desenlace se producirá en la capital del Segura con el factor cancha en esta ocasión favorable al UCAM CB. Los granas aparcarán una Liga Endesa en la que marchan terceros con un gran bagaje de 18 choques vencidos y sólo siete perdidos y en la que, además, llevan una dinámica ganadora abierta de cuatro triunfos seguidos, el más reciente el pasado sábado por 67-89 en la cancha del Asisa Joventut de Badalona.

Para este nuevo compromiso la única ausencia obligada por lesión en los murcianos es la del alero estonio Sander Raieste, quien lleva varias semanas en el dique seco, y el resto de integrantes de la plantilla estarán en condiciones de ser alineados por Sito.

El PAOK, que es cuarto en su Liga con un 14-7, viene de imponerse por un apurado 93-90 al ASK Karditsas. EFE

Ij/arh