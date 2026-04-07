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El Toluca recibe al Galaxy en esperado partido de cuartos de finales

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Toluca (México), 7 abr (EFE).- El Toluca, campeón del fútbol mexicano, recibirá mañana al Galaxy de los Ángeles, el equipo con más títulos en la MLS, en un esperado partido en los cuartos de finales de la Copa de Campeones de la Concacaf.

En su estadio, a 2.600 metros de altitud sobre el mar, los 'Diablos' del entrenador argentino Antonio Mohamed tratarán de imponer condiciones ante un oponente con oficio que saldrá conforme con un empate para tratar de decidir la serie a su favor la próxima semana como local.

Herido, luego de perder en el torneo Clausura el pasado sábado ante el humilde Querétaro, el Toluca saldrá a buscar goles en su casa, siempre con la idea de confirmar la solidez de su defensa, la mejor del torneo de liga.

Con una delantera liderada por el portugués Paulinho, el mejor goleador del fútbol mexicano en los dos últimos años, Toluca buscará ganar, para lo cual deberá mostrar su mejor fútbol.

Aunque es duodécimo de la conferencia del oeste en la MLS, el Galaxy fue contundente en los octavos de finales de la Copa de Concacaf con un par de goleadas por 3-0 ante el Mt. Pleasant; este miércoles, buscará mantener el buen rendimiento de su defensa para no perder en Toluca, donde los 'Diablos' suelen ahogar a sus oponentes.

El brasileño Gabriel Pec es líder de los goleadores de la Copa de Campeones de la Concacaf y encabezará el ataque de los estadounidenses que estarán atentos a los espacios para hacer daño al Toluca, aun cuando la prioridad del entrenador Greg Vanney será no ser lastimado.

El ganador de la serie, que concluirá la próxima semana en Los Angeles, enfrentará en la semifinal al mejor entre el Cruz Azul y Los Angeles FC, que comenzarán hoy su duelo en casa de los estadounidenses.

- Alineaciones probables:

Toluca: Luis García; Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo, Everardo López; Franco Romero, Jesús Angulo, Santiago Simón; Alexis Vega, Helinho, Paulinho.

Entrenador: Antonio Mohamed.

LA Galaxy: James Marcinkowski; Julián Aude, Carlos Garcés, Justin Haak, Mauricio Cuevas; Elijah Wynder, Edwin Cerrillo, Lucas Sanabria, Marco Reus; Gabriel Pec, João Klauss.

Entrenador: Greg Vanney.

Árbitro: Héctor Saíd Martínez, de Honduras

Estadio: Nemesio Diez, de Toluca, 2.600 metros sobre el nivel del mar.

Hora: 21:00 horas (03:00 GMT).EFE

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