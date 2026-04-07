Espana agencias

El PP aprobará próximamente en el Senado un nuevo choque con el Gobierno por el veto a su enmienda sobre inmigrantes

Guardar
Imagen 5UFY7OA7OBEFXEUKPXX5JLYAQI

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este martes que su formación aprobará próximamente en la Cámara Alta un nuevo choque institucional contra el Gobierno y el Congreso por el veto del Ejecutivo a la tramitación de la ley contra la multirreincidencia que limitaba el actual proceso de regularización de inmigrantes reforzando el control de los antecedentes penales.

Así se ha pronunciado Alicia García en una rueda de prensa desde el Senado sobre este veto del Gobierno a la enmienda que introdujo el PP en la ley de multirreincidencia a su paso por la Cámara Alta.

La dirigente 'popular', que anunció hace unas semanas que estaban sopesando presentar este choque, finalmente ha confirmado que la letrada mayor del Senado ve inconstitucional este choque, por lo que lo llevarán al próximo Pleno.

Según el procedimiento de un choque institucional, el PP lo tendrá que registrar en el Senado y se someterá a votación en una sesión plenaria. Al tener mayoría absoluta, la Cámara Alta lo adoptaría como suyo y lo remitiría al Gobierno y al Congreso.

Y el Gobierno y el Congreso tendrían un mes para contestar desde que reciben el planteamiento del conflicto de atribuciones, aunque también tienen la posibilidad de no contestar y darlo por sustanciado. En ese caso, o si la respuesta es negativa, el Senado decidiría elevar el asunto al Tribunal Constitucional o no sigue adelante con ello.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Salomé Pradas pide a la jueza de la dana la transcripción "literal" del careo con Cuenca, exjefe de gabinete de Mazón

Salomé Pradas pide a la jueza de la dana la transcripción "literal" del careo con Cuenca, exjefe de gabinete de Mazón

El PSOE ve "ilegal" la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de RTVE y no descarta llevarlo al TC

El PSOE ve "ilegal" la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de RTVE y no descarta llevarlo al TC

Admite haber violado repetidamente a un menor con discapacidad y Fiscalía le pide diez años de cárcel

Admite haber violado repetidamente a un menor con discapacidad y Fiscalía le pide diez años de cárcel

Expresidenta de AIReF critica que fue "imposible" firmar convenios con Economía y Hacienda

Infobae

El Unicaja, a resarcirse con el premio de la final a cuatro

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El buque ‘Furor’ de la Armada simula un abordaje y realiza maniobras con Portugal en el golfo de Guinea

El buque ‘Furor’ de la Armada simula un abordaje y realiza maniobras con Portugal en el golfo de Guinea

El viaje del papa León XIV a España costará al menos 15 millones de euros y tendrá un impacto de 100: el lema de la visita será ‘Alzad la mirada’

“Cuando hablábamos de café, era café de Colombia, nada más”: el hijo de Ábalos defiende que nunca habló en clave con Koldo García

Moreno aprovecha el fracaso de las negociaciones PP-Vox en Extremadura y Aragón para mantener su mayoría en Andalucía: “Tendrán que elegir entre estabilidad o meterse en un lío”

Armengol niega contactos con Ábalos y Koldo en la compra de mascarillas: “La presidenta de Baleares no realiza contrataciones”

ECONOMÍA

El Gobierno lanza una línea de ayudas por 100 millones para los agricultores y pescadores afectados por las borrascas

El Gobierno lanza una línea de ayudas por 100 millones para los agricultores y pescadores afectados por las borrascas

Francia endurece el control sobre las bajas laborales para frenar el aumento del gasto

El Gobierno de Francia alerta de escasez de combustible en un 18% de las gasolineras del país

Lucía Menéndez, abogada: “Si tienes hijos, tu esposa no puede heredar todo aunque quieras”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El expiloto de Fórmula 1 Patrese carga contra Fernando Alonso: “Si eres un piloto profesional, conduces y te callas e intentas mejorar el proyecto”

Vinicius habla sobre su relación con Xabi Alonso: “No pude conectar con él, con Arbeloa he tenido una conexión especial”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El luchador Beneil Dariush habla sobre la clave para derrotar a Ilia Topuria: “Necesita que el combate sea lo más caótico e incómodo posible”