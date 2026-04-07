El Motagua del español Javier López quiere alargar su invicto a expensas de Marathón

Tegucigalpa, 7 abr (EFE).- Motagua, equipo dirigido por el español Javier López, quiere sumar este jueves 3 puntos a los 29 que tiene y extender su condición de invicto para aspirar a volver a la cima del torneo Clausura hondureño, que ocupa el Real España con 30, pero con 2 partidos menos.

La decimoséptima jornada comienza este miércoles con 2 partidos, pero el del jueves entre Motagua y Marathón, concita mucho interés, pues los pupilos del argentino Pablo Lavallén también se han propuesto ganar para aspirar al tercer puesto que ocupa Olimpia con 23 unidades.

Marathón, que viene de perder por 3-1 ante Platense, ha descendido a la cuarta plaza con 21 enteros.

El miércoles, Platense, que ha descendido al séptimo lugar, será anfitrión del colista Génesis, que dirige el portugués Fernando Mira.

Platense acumula 14 unidades, mientras que Génesis, último (undécimo) suma 11 en 15 jornadas. EFE