El Maratón de Sevilla de 2027 batirá su récord con 20.000 dorsales

Sevilla, 7 abr (EFE).- El Zúrich Maratón de Sevilla abrirá sus inscripciones para su edición de 2027 el próximo 9 de abril con 20.000 dorsales disponibles, lo que supone la cifra más alta de la historia de una prueba que este año ya había establecido un registro histórico de 17.000 corredores.

Para esta edición, que se celebrará el 21 de febrero de 2027, se ha establecido un nuevo sistema de inscripción para premiar la fidelidad de los participantes en la última edición y también favorecer la presencia de los corredores que se apuntaron a la lista de espera pero que no pudieron participar por no conseguir dorsal.

Así, los inscritos en 2026 tendrán su dorsal garantizado durante los 4 primeros días, del 9 al 12 de abril ambos inclusive; y para ello recibirán un correo electrónico con un enlace y las instrucciones para realizar la inscripción a la edición de 2027.

A continuación, del 13 y hasta el 16 de abril, se abre el plazo para aquellos corredores que se inscribieron a la lista de espera del Zúrich Maratón Sevilla 2026 y que quieran participar en 2027.

En esta segunda fase de inscripción todos los corredores recibirán a la vez el correo aunque no será posible garantizar la plaza de todos si se alcanzaran los 20.000 dorsales disponibles.

En el caso de que en estas dos primeras fases no se alcanzara el tope de 20.000 dorsales, se abrirá el proceso a todo aquel que quiera inscribirse hasta ese máximo de participantes. EFE