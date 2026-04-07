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El juicio Kitchen a la cúpula de Interior de Rajoy prosigue con más cuestiones previas

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Madrid, 7 abr (EFE).- Este martes se retoma, de nuevo con cuestiones previas, el juicio del caso Kitchen que analiza una presunta operación parapolicial ordenada supuestamente por la cúpula del Ministerio del Interior bajo el Gobierno de Mariano Rajoy para sustraer documentos comprometedores en poder del extesorero del PP Luis Bárcenas entre 2013 y 2015.

Al tiempo que en el Tribunal Supremo empezará el juicio de las mascarillas contra un exministro del PSOE, José Luis Ábalos, en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) volverá a sentarse por segundo día consecutivo en el banquillo Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior en el gabinete de Mariano Rajoy que enfrenta una petición de 15 años de cárcel por parte de la Fiscalía.

Trece años después de que presuntamente se orquestara la operación y ocho años después de que saliese a la luz, son juzgados otros nueve acusados, entre ellos el ex secretario de Estado de Interior Francisco Martínez, el ex director adjunto (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y el excomisario José Manuel Villarejo, pues esta es una de las piezas del llamado caso Tándem en el que se investiga a este policía ya jubilado.

En la sesión de este martes las acusaciones podrán replicar a las cuestiones previas planteadas por las defensas de los diez acusados, que este lunes pidieron la nulidad del juicio aludiendo a errores en la instrucción o negando que la Audiencia Nacional sea competente.

La Fiscalía y las acusaciones de Luis Bárcenas o las que ejercen el PSOE y Podemos podrán marcar su posición, después de que las defensas hayan pedido también anular diez grabaciones incautadas al excomisario Villarejo que dieron origen a la investigación.

La defensa de Francisco Martínez también pidió anular tres audios, incluidos en marzo en la causa, de conversaciones del ex secretario de Estado con Villarejo, que fueron aportados a la Justicia por el empresario Javier Pérez Dolset, que está investigado dentro del caso de Leire Diez. En uno de ellos se hace alusión a los negocios de saunas del suegro del presidente del Gobierno, según indican fuentes jurídicas.

Este lunes, la defensa de Fernández Díaz también pidió anular las actas notariales con los mensajes de WhatsApp que se intercambió con Francisco Martínez, algo sobre lo que también podrán alegar las acusaciones, aunque será el tribunal que enjuicia el caso el que decida qué hacer respecto a las peticiones pedidas por las partes.

Sobre la mesa del tribunal, que preside la magistrada Teresa Palacios, está también la petición del PSOE de reabrir la investigación de la "conexión política" de la trama y analizar nuevos audios de Villarejo con la ex secretaria general del PP Dolores de Cospedal, que estuvo investigada en la causa y que finalmente declarará como testigo.

El juicio de Kitchen dedicará toda esta semana a analizar cuestiones previas. EFE

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