El Jairis visita al Joventut con ánimo de revancha por su derrota en la primera vuelta

Alcantarilla, 7 abr (EFE).- El Hozono Global Jairis Alcantarilla, cuarto clasificado de la Liga Femenina Endesa de baloncesto tras ganar el sábado por un contundente marcador de 75-48 al Cadí La Seu ilerdense, se enfrentará a otro equipo catalán, el Joventut de Badalona, este miércoles dentro de la vigésimo séptima jornada del campeonato y con cierto ánimo de revancha.

El encuentro, fijado para las ocho de la tarde en el Palau Municipal d' Esports de Badalona, lo afrontará el cuadro entrenado por Bernat Canut fortalecido por su trayectoria liguera -16 victorias y 10 derrotas- y también por lo hecho recientemente en la Copa de la Reina, en la que fue subcampeón cayendo por 70-65 en la final ante el potente Valencia Basket. A las de Alcantarilla les aguarda otro encuentro exigente, éste fuera de casa, ante un rival que pelea por la permanencia en la máxima categoría y que es el duodécimo con un 9-17, estando sólo un triunfo por encima del descenso pero teniendo a cuatro rivales por detrás suya en la clasificación.

Las verdinegras ganaron el sábado por 69-67 al Perfumerías Avenida de Salamanca y ese resultado precisamente permitió al Jairis escalar un puesto para colocarse cuarto en la tabla.

El choque tendrá un marcado carácter de ajuste de cuentas pasadas por lo que pasó entre estos equipos en la primera vuelta, en el duelo disputado en el pabellón Fausto Vicent el 4 de octubre de 2025 dentro de la jornada inaugural y en el que se impuso la Penya por 57-58 con un triple sobre la bocina de la visitante Laia Lamana. Ese desenlace se produjo cuando el Jairis ganaba por dos y tenía la posesión de balón a falta de diez segundos.

El cuadro catalán, ahora dirigido por Fabián Téllez, mantiene de la plantilla que consiguió el ascenso a Elise Ramette, Laura Piera, Rebeca Cotano, Inés Santibáñez y Alima Dembelé. Además, las de Badalona incorporaron talentos de la talla de Ajsa Sivka, Rachel Howard, la propia Laia Lamana, Lauren Ebo, Brittany Brewer y Betty Mununga.

Con respecto al cuadro verdinegro Bernat Canut dijo que "desde la llegada del nuevo entrenador ha cambiado mucho y es un equipo más táctico, ya bien trabajado de la mano de Fabián, y a la vez lo que tiene de positivo es que es desconocido, porque ya nos conocemos todos mucho de siete u ocho meses de competición y de estudiarnos, y ellas juegan con esa ventaja de que todo lo que hacen sorprende al rival, como le pasó seguramente al Perfumerías Avenida".

Sobre su propio equipo el técnico ilerdense, quien mantiene la baja por lesión de la exterior franco mexicana Lou López-Sénéchal, dijo que "es momento de recuperar entre partidos, ir ajustando cositas sobre todo a nivel táctico y llegar a los partidos lo más cerca al 100 % de sensaciones y con el físico que se pueda”.

"Todo el mundo se juega algo en este tramo de la temporada y seguimos peleando la cuarta posición y alcanzar esas 17 victorias del año pasado. Se trata de de tener deseo y pensar quién se juega más y estar convencidos de que es nuestro equipo", comentó Canut. EFE

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