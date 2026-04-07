El Gobierno vasco, a la espera de respuesta a su petición sobre el traslado del 'Guernica'

San Sebastián, 7 abr (EFE).- La vicelehendakari y consejera vasca de Cultura, Ibone Bengoetxea, ha insistido en que el Ejecutivo autonómico no ha recibido aún respuesta por parte del Gobierno a su petición sobre "cuáles serían las condiciones óptimas" para un traslado temporal a Euskadi del 'Guernica' de Pablo Picasso.

Bengoetxea, quien ha presentado este martes en San Sebastián un ciclo de cine organizado por la Filmoteca vasca, ha asegurado en declaraciones a los periodistas que ese es el contenido de la solicitud que ha cursado el lehendakari, Imanol Pradales, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ella misma al ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

"No hemos pedido un informe sobre el estado del cuadro" ni conocer la opinión de los conservadores, ha recalcado Bengoetxea, quien ha insistido en que el Gobierno vasco quiere saber "cuáles serían las condiciones óptimas para que ese cuadro pudiera venir a casa".

"Además, en esas condiciones óptimas planteamos el análisis del desarrollo tecnológico, las condiciones físicas del espacio e incluso la colaboración entre dos museos para poder hacer eso posible con las mejores garantías", ha agregado.

Ha afirmado que todavía no han recibido ninguna respuesta oficial. "Eso es lo que estamos esperando. Los gobiernos se responden unos a otros y estamos esperando una respuesta", ha concluido. EFE

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