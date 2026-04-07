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El Gobierno reunirá mañana a las comunidades por la prórroga de la reubicación de menores

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Madrid, 7 abr (EFE).- El Gobierno reunirá mañana a las comunidades en una Conferencia Sectorial para tratar la continuidad del modelo de acogida de los menores migrantes no acompañados entre todas las autonomías después de un año de funcionamiento del sistema, prórroga a la que ya se han opuesto algunas comunidades como Madrid.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, presidirá a partir de las 10:30 horas una nueva reunión que se prevé bronca -como muchas de las celebradas en torno a este asunto- toda vez que existen grandes discrepancias entre la postura del Gobierno y las comunidades más afectadas por la presión migratoria, como Canarias, y otras presididas por el PP, como Madrid.

La reforma de la ley de extranjería, que obligó a todas las autonomías a responsabilizarse de los jóvenes para que las zonas de llegada no vieran sus recursos saturados, cumplió un año el pasado 18 de marzo.

En este periodo, a pesar de una dura oposición por parte de muchas comunidades -once han recurrido el modelo ante el Tribunal Constitucional-, se han derivado más de 1.100 niños y adolescentes, lo que ha permitido a comunidades como Canarias, que llegó a acoger a casi 6.000 chicos, salir de la situación de hacinamiento en la que se encontraban.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció el pasado 19 de marzo que el Gobierno prorrogará un año más la modificación legislativa que ha permitido estos traslados antes del próximo 30 de agosto, una idea que apoya Canarias pero no algunas comunidades presididas por el PP, como Madrid.

Mientras tanto, desde el pasado 18 de marzo, el procedimiento de derivaciones ha seguido en marcha, han precisado a EFE fuentes del ministerio de dirige Torres.

La consejera del área en el archipiélago, Candelaria Delgado, ha asegurado este martes que en la reunión de mañana recordará al resto de autonomías que los niños que migran solos y llegan a fronteras como las islas "son de todos los españoles".

Y ayer mismo, la consejera madrileña, Ana Dávila, mandó una carta al Gobierno rechazando nuevos traslados porque, a su juicio, no hay cobertura jurídica para ello al haber expirado los plazos y advirtió que emprenderá acciones legales si el Ejecutivo intenta prorrogar el sistema.

Además de este asunto, está previsto que en la reunión se aborden otros temas relativos a la infancia como la presentación del informe de la evaluación anual sobre la Estrategia de Erradicación de la Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia 2023 y 2024 y el estado de implantación en España del modelo Barnahaus para la atención integral a menores víctimas de violencia o abuso sexual. EFE

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