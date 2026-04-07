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El Gobierno dice que entiende la "indignación" por la corrupción en la semana de los juicios Kitchen y mascarillas

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La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado que el Ejecutivo asiste con "tranquilidad" al inicio del juicio sobre el caso mascarillas al exministro de Transportes José Luis Ábalos y dice que "empatiza" con la ciudadanía y entiende su "indignación" en la misma semana en la que también ha comenzado el juicio del caso Kitchen que afecta a exdirigentes del PP.

Saiz considera que es una "semana especialmente dura" para los ciudadanos y sostiene que la corrupción genera "desafección" y "hace daño al conjunto de la ciudadanía", según ha trasladado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes.

Aunque ha sido preguntada únicamente por el caso que afecta a Ábalos y su exasesor Koldo García, la portavoz también se ha referido al juicio al presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas en el que está procesado el exministro de Mariano Rajoy Jorge Fernández Díaz y la cúpula del Ministerio del Interior.

Así, ha insistido en la "empatía" del Ejecutivo con la "preocupación" y el "enfado" de los ciudadanos y espera que la Justicia "haga su trabajo" y por tanto que "el que la haga la pague" y se llegue "hasta el final" de las responsabilidades.

Sostiene además que el Gobierno es "el primer interesado en que se sepa toda la verdad y se diriman todas las responsabilidades" en un juicio en el que este mismo martes se han conocido las declaraciones escritas como testigos del actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso, la también socialista Francina Armengol.

Ambos eran presidentes autonómicos en la etapa investigada, aunque han negado haber dado órdenes de contratar material sanitario a la empresa que está bajo sospecha.

"Yo empatizo con el ciudadano que ve dos casos importantes", haciendo hincapié en "el caso más importante de corrupción del PP, que se esta juzgando, la Kitchen", ha apuntado.

"LAS RESPONSABILIDADES SE TOMARON"

No obstante, al ser interrogada por posibles responsabilidades políticas en el Gobierno de Pedro Sánchez si el juicio a Ábalos termina en condena, ha insistido en que el PSOE apartó a los presuntos responsables, no tolera la corrupción y ya asumió responsabilidades.

"Las relaciones personales se basan en la confianza, ese es el punto de partida y si la confianza se rompe, pues es cuando hay que actuar y el PSOE lo hizo", ha defendido Saiz en referencia a la expulsión de Ábalos del PSOE tras la detención de Koldo García.

"Nadie puede prever comportamientos de todas las personas que nos rodean", ha señalado después de ser repreguntada en varias ocasiones sobre si el Ejecutivo asumirá responsabilidades políticas en caso de que se produzca una condena.

"Insisto, el PSOE lo hizo, ahora es el momento de la Justicia, quien tiene que hacer su trabajo y desde luego uno pues esperará que ese trabajo se produzca y que se hagan las sentencias que tengan que dictarse", ha zanjado.

Considera por tanto que el Ejecutivo ha tenido "una actitud contundente" contra la corrupción". "Las responsabilidades se tomaron", ha añadido.

Saiz considera por tanto que los socialistas han colaborado con los tribunales y han mantenido una actitud de "tolerancia cero" con la corrupción, mientras el PP, reprocha, ha actuado de manera "distinta". "Otras fuerzas políticas en lugar de colaborar con la Justicia destruían pruebas a martillazos", ha lanzado.

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