El Gobierno creará el 14 de abril la oficina para las víctimas de abusos de la Iglesia

Madrid, 7 abr (EFE).- El Consejo de Ministros aprobará el próximo 14 de abril la creación de la Oficina para el Reconocimiento y la Reparación de los Abusos Sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica, que, integrada en la estructura del Ministerio de Presidencia, tramitará las solicitudes de reparación.

Así lo ha anunciado este martes el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en un encuentro con representantes de asociaciones de víctimas, a quienes ha trasladado los detalles del sistema de reconocimiento y reparación acordado por el Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo.

El ministro les ha explicado cómo funcionará este sistema que, según ha destacado el Ministerio en un comunicado, "romperá con décadas de silencio e impunidad" y permitirá dar respuesta a aquellos casos en los que ya no es posible acudir a la vía judicial.

También les ha trasladado que el Consejo de Ministros aprobará el 14 de abril el real decreto de reestructuración del Ministerio para incorporar la Oficina para el Reconocimiento y la Reparación de los Abusos Sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica.

Se trata de un mecanismo pionero que contempla reparaciones simbólicas y compensaciones económicas a cargo de la Iglesia, sin tope a las indemnizaciones.

El Ministerio recibirá las solicitudes y el Defensor del Pueblo las evaluará y elaborará una propuesta de reparación que se comunicará a las partes.

Si no hubiese acuerdo, una Comisión Mixta con participación de las asociaciones de víctimas tratará de alcanzar una solución por consenso y si éste no fuera posible, prevalecerá la valoración realizada por el Defensor del Pueblo. EFE

(Foto) (Vídeo)