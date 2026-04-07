El Gobierno aprueba blindar y proteger el aborto en la Constitución

Madrid, 7 abr (EFE).- El Gobierno ha aprobado blindar y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública a través de la reforma del artículo 43 de la Constitución, pese a la previsible negativa del PP de que no apoyará esta reforma constitucional que necesita de una amplia mayoría en el Congreso y en el Senado.EFE
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