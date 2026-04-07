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El español Pedro López potenció el nivel de selección mexicana, afirma Stephany Mayor

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México, 7 abr (EFE).- Stephany Mayor, veterana centrocampista de la selección mexicana de fútbol femenino, aseveró este martes que el nivel futbolístico del equipo ha evolucionado a pasos agigantados desde la llegada del seleccionador español Pedro López.

"La evolución ha sido abismal en comparación a otros procesos. Desde que llegó, la selección ha evolucionado todos los días, lo dicen muchos de los resultados. Creo que esta evolución se nota en categorías inferiores y eso enriquece a selección mayor", afirmó a pregunta de Efe la jugadora de Tigres UANL.

Mayor, de 34 años, se prepara junto con su selección para el partido del próximo viernes en el que se medirán a Islas Vírgenes de Estados Unidos dentro del clasificatorio de la Concacaf W rumbo al Mundial de Brasil 2027.

Stephany subrayó el crecimiento que ha tenido el nivel desde que López llegó al banquillo en septiembre del 2022, luego de que México no clasificó a los Mundiales de Francia 2019 y Australia y Nueva Zelanda 2023.

"Dentro y fuera de la cancha hemos mejorado muchas cosas y eso se refleja. Nos ha transmitido puntos de vista muy importantes que nos han ayudado a crecer en el campo y eso se nota en los partidos. Hoy conocemos perfectamente nuestras fortalezas y debilidades y eso es muy importante para mejorar", puntualizó la delantera.

La ex jugadora del Thor/KA del fútbol de Islandia, puso como ejemplo los resultados que México ha tenido ante Brasil, selección ante la que cayó 3-0 en la semifinal de la Copa Oro 2024, y a la que venció el mes pasado por 1-0 en un duelo amistoso.

"Desde la Copa Oro hemos mejorado mucho, la muestra es el resultado reciente que tuvimos ante Brasil, fue un excelente resultado en el que se tuvo un gran funcionamiento que muestra que vamos avanzando día a día", apuntó.

México marcha en el segundo lugar del grupo A del clasificatorio Concacaf W con seis puntos, con 21 goles a favor y cero en contra luego de sus goleadas de 14-0 sobre San Vicente y las Granadinas y de 7-0 ante Santa Lucía.

El próximo viernes recibirá a Islas Vírgenes y el 18 de abril chocará con el líder Puerto Rico, partidos para los que no contará con Jacqueline Ovalle, su jugadora más talentosa, y la goleadora Diana Ordoñez, ambas están lesionadas.

"Nunca vamos a suplir a Jaqui o a Diana. Son piezas importantes para la selección y claro que se les va a extrañar, pero tenemos un equipo muy amplio y, aunque ellas siempre nos estarán apoyando, hay calidad suficiente para seguir sumando", concluyó.EFE

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