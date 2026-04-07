El emeritense Jorge González busca revalidar en casa el título nacional de Media Maratón

Mérida, 07 abr (EFE).- La XX edición de la Media Maratón 'Mérida Patrimonio de la Humanidad', que este sábado coincidirá con el Campeonato de España de Ruta 2026 en la categoría absoluta, tendrá entre los atletas favoritos al emeritense Jorge González, que buscará revalidar el título en la distancia.

El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha recibido este martes al corredor y le ha transmitido el apoyo de toda la ciudad para la carrera, ha informado el Ayuntamiento de Mérida en un comunicado.

La prueba discurre por un trazado íntegramente urbano, pasando por lugares y monumentos de la ciudad como el Puente y el Teatro Romano.

La Media Maratón, que se ha presentado esta mañana en un acto en el Centro Cultural Alcazaba, contará con la participación de 2.500 corredores.

Esta edición coincidirá con la celebración del Campeonato de España de Media Maratón absoluto y máster.

Al día siguiente, además, se celebrarán el campeonato de España 5K y Milla junto a la carrera popular '5K Ciudad de Mérida'.

“Vengo de estar en concentración en Sierra Nevada y con un gran estado de forma”, ha señalado este martes el atleta, que forma parte del equipo nacional y ha participado ya con la selección española en Campeonatos de Europa.

La prueba, organizada por la Asociación Atletas Populares de Mérida, será retransmitida en directo por RTVE.

La cita tiene también un fin solidario, ya que se donarán 2.500 euros a la Asociación ELA Extremadura, cuya presidenta, Lola Dorado, ha recibido un talón acreditativo de parte de los organizadores. EFE