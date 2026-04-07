El Ejecutivo vasco sigue esperando una "respuesta formal" sobre el traslado del Guernica

Vitoria, 7 abr (EFE).- El Ejecutivo vasco sigue esperando una "respuesta formal" del Gobierno central sobre la petición para que el 'Guernica' de Pablo Picasso pueda ser trasladado desde el Museo Reina Sofía, en Madrid, al Guggenheim de Bilbao, porque es una cuestión de "voluntad política".

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, se ha pronunciado así, en una entrevista en Radio Euskadi, después de que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, haya rechazado este traslado por los informes técnicos de los conservadores del Reina Sofía que han desaconsejado mover el cuadro.

Ubarretxena ha recordado que el Gobierno Vasco hizo una petición formal para el traslado de la obra al Guggenheim con motivo de la exposición por los 90 años del primer Ejecutivo vasco y del bombardeo de la localidad vizcaína y por el momento, ha dicho, no ha habido una respuesta oficial.

"Seguimos esperando la respuesta a la pregunta de bajo qué circunstancias se puede realizar el traslado" de esta obra, ha insistido.

La portavoz ha reconocido que nadie quiere que una obra de arte como el 'Guernica' se deteriore pero lo que quiere el Gobierno Vasco es que" se estudie bajo qué circunstancias se puede realizar un traslado temporal" y el Ejecutivo autonómico estaría dispuesto a sufragar gastos para ello.

Este traslado, ha continuado, sería de "justicia" y una "oportunidad de reparación" para el pueblo vasco. EFE