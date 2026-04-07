El Atlético agradece la "explicación" del CTA y que "alguien reconozca sus errores"

Madrid, 7 abr (EFE).- El Atlético de Madrid agradeció este martes la "explicación" del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la revisión de VAR que redujo la tarjeta roja a amarilla a Gerard Martín en el partido del pasado sábado de LaLiga EA Sports ante el Barcelona, y que, "en estos tiempos, alguien reconozca sus errores".

El CTA, a través del programa 'Tiempo de revisión', indicó que el VAR no debió intervenir en la roja mostrada a Gerard Martín por una acción de "juego brusco grave" sobre Thiago Almada y consideró que su intervención sirvió para inducir en una "modificación incorrecta" de una acción "bien valorada en directo".

Después, el Atlético publicó un mensaje en su cuenta oficial de 'X': "Muchas gracias por la explicación, CTA. En estos tiempos se agradece que alguien reconozca sus errores". EFE