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El alza del empleo entre jóvenes y mayores ha duplicado la media desde la reforma laboral

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Madrid, 7 abr (EFE).- El empleo entre los menores de 30 años ha crecido un 37,7 % desde la reforma laboral de 2021, periodo en el que la ocupación entre los mayores de 55 años ha aumentado un 30,3 %, lo que en ambos casos supone duplicar o casi doblar el incremento medio del 15,7 % de la afiliación total al sistema de la Seguridad Social.

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha presentado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros un informe sobre "la gran transformación del mercado de trabajo" desde 2018 y, en particular, desde la reforma laboral aprobada por el Gobierno de coalición a finales de 2021.

Un día después de que la Seguridad Social informase del récord de ocupación de marzo en 21,88 millones (22,01 millones en términos desestacionalizados), Saiz ha asegurado que los datos de los últimos ocho años muestran una tendencia de crecimiento "sostenido e imparable" del empleo.

Son 2,2 millones más de afiliados desde la puesta en marcha de la reforma laboral y 3,4 millones desde el año 2018, "absorbiendo incluso el duro impacto de la pandemia", ha subrayado la ministra, que ha defendido el uso de series desestacionalizadas porque "es el que recomiendan expertos y economistas" para analizar la tendencia.

El informe recoge que dos de cada cuatro empleos creados desde 2018 han sido para menores de 30 años y que de los otros dos, uno ha sido para mayores de 55 años y otro, para un trabajador en la franja de los 30 a los 54 años.

En el mismo periodo el empleo autónomo ha sumado 175.456 trabajadores, hasta el récord de 3,43 millones, y el empleo extranjero ha pasado de suponer el 10,1 % del empleo total al 14,4 %.

El empleo femenino también ha alcanzado su mayor nivel con 10,4 millones afiliadas, el 47,4 % del total.

El Gobierno destaca asimismo que la creación de empleo ha estado acompañada de una mejora de la calidad y de una reducción de la precariedad, con la temporalidad en el nivel mínimo del 11,6 % (18,7 % en los jóvenes y 9 % en los mayores de los 55 años). EFE

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