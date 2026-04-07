El abogado de Sánchez lamenta que la jueza de la piñata parece que investiga a la víctima

Madrid, 7 abr (EFE).- El abogado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha remitido un escrito a la jueza que investiga el apaleamiento de un muñeco que supuestamente le representaba en el que lamenta que no se practiquen "diligencias esenciales" mientras sí se acuerda otra, que es la remisión de un resumen de prensa de Presidencia, por la que "parece que se pretende investigar a la víctima".

La titular del juzgado de instrucción número 26 de Madrid solicitó recientemente al abogado de Sánchez y del PSOE, Alberto Cachinero, que remitiera el resumen de prensa elaborado por Presidencia del Gobierno tras las protestas contra la ley de amnistía que se llevaron a cabo la Nochevieja de 2023 en la sede del PSOE de la calle Ferraz, en las que se apaleó un muñeco que supuestamente representaba al presidente.

Ahora el letrado ha remitido el citado informe junto a un escrito en el que afirma que "resulta difícil de explicar la situación procesal" de esta causa, ya que "mientras existe una clara dilación en la práctica de diligencias esenciales orientadas a la investigación de los hechos, se acuerda la práctica de otra, que nada aporta a lo que ya consta en autos y mediante la que parece que se pretende investigar a la víctima".

Detalla que la jueza solicitó el resumen de prensa oficial "sin expresar cuál pueda ser su utilidad" para esclarecer las presuntas amenazas que sufrió el presidente.

Así deja clara su "extrañeza" ante esta diligencia, ya que la información solicitada se encuentra en fuentes abiertas y "resulta del todo irrelevante a los efectos de la averiguación del delito y de las personas que en él hubieran participado, máxime cuando los hechos fueron grabados y las personas intervinientes ya han sido identificadas por la policía a través de los videos existentes".

El letrado de Sánchez contrapone "la celeridad con la que se ha acordado esta diligencia" con "la dilación existente respecto de otras verdaderamente esenciales, como la declaración de los investigados, a quienes después dos años desde la incoación del procedimiento no se les ha tomado todavía declaración", según el escrito al que ha tenido acceso EFE.

Pedro Sánchez está personado como acusación particular en una causa en la que hay seis investigados por un presunto delito de amenazas al presidente del Gobierno, por representar colgado y apalear un muñeco que supuestamente le simbolizaba.

La magistrada archivó la causa en febrero de 2024, rechazando que hubiera delito en una protesta en la que "lo más violento fue golpear a una piñata" que "en ningún caso" se parecía al presidente del Gobierno.

Pero en julio de 2025 la Audiencia de Madrid ordenó que se reabriera, al considerar que los hechos investigados podrían constituir un delito de amenazas contra el presidente del Gobierno.

Así la magistrada reabrió la causa en septiembre de 2025 y citó para octubre de ese año a seis investigados para darles traslado del procedimiento.

Varios de ellos anunciaron a EFE que defenderán que el muñeco que había en la protesta era una piñata que no simbolizaba a Pedro Sánchez y que se manifestaron festivamente y ejercieron su libertad de expresión.

El pasado mes de febrero el presidente del Gobierno envió un escrito a la jueza en el que afirmaba que el apaleamiento de un muñeco con su efigie fue una "manifestación brutal de odio" destinada a amenazarle no solo a él y a su familia sino a todos los socialistas. EFE