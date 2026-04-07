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Detienen de nuevo al médico arrestado en febrero en Gran Canaria por agredir sexualmente a diez pacientes

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El Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº2 de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado este martes la detención del médico de 37 años del Servicio Canario de Salud (SCS) que ya fue arrestado el pasado mes de febrero, aunque puesto luego en libertad, por presuntos delitos de agresión sexual y contra la intimidad sobre diez mujeres que eran sus pacientes.

Así lo ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que agrega que la Policía Nacional ha procedido a la entrada y registro del domicilio del hombre, quien pasará a disposición a un plazo máximo de 72 horas.

Por su parte, los agentes ya detuvieron al mismo médico el pasado 3 de febrero en Telde (Gran Canaria) como presunto autor de delitos de agresión sexual contra dos de sus pacientes en el ejercicio de su actividad profesional, aunque posteriormente la cifra de supuestas víctimas ha ascendido a la decena.

La Jefatura Superior de Policía de Canarias explicó entonces que las pesquisas se iniciaron tras las denuncias presentadas por las víctimas, quienes relataron haber sufrido tocamientos y comportamientos de índole sexual durante las consultas médicas de urgencias.

Presuntamente, el detenido se aprovechaba de su condición de facultativo y de la situación de vulnerabilidad de las pacientes para cometer los hechos denunciados generando un estado de parálisis y confusión ante la situación en las víctimas.

De igual modo, la Policía Nacional indicó que se ha constatado que el arrestado cuenta con antecedentes por hechos de naturaleza similar, habiendo sido detenido y condenado con anterioridad por este tipo de delitos.

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