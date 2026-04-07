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Detenido tras encañonar a un policía local con un arma de fuego en Mijas (Málaga)

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Málaga, 7 abr (EFE).- Un hombre ha sido detenido por la Policía Local de Mijas (Málaga) después de que presuntamente encañonara a un agente con un arma de fuego y emprendiera a continuación la huida a pie hasta que fue alcanzado y reducido.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes, en labores de vigilancia, detectaron un vehículo que circulaba a gran velocidad, ha informado este martes el Ayuntamiento de Mijas en un comunicado.

El turismo se detuvo bruscamente a escasos metros de los agentes, momento en el que el copiloto, encapuchado, con guantes y en actitud claramente sospechosa, abandonó el vehículo de forma repentina.

Acto seguido, el individuo se introdujo rápidamente en otro vehículo estacionado en la zona y, cuando uno de los agentes se aproximó para proceder a su identificación, el sospechoso, al percatarse de la presencia policial, sacó un arma de fuego y apuntó directamente al agente.

El policía desenfundó su arma reglamentaria y, en ese instante, el individuo, visiblemente nervioso, arrojó el arma, abandonó el vehículo e inició una huida a pie a gran velocidad, mientras el conductor del primer vehículo se daba a la fuga.

Los agentes iniciaron entonces una persecución a pie tras el sospechoso, que trató de ocultarse entre matorrales y finalmente fue localizado y se produjo un forcejeo violento durante la intervención, en el que el individuo agredió a los agentes y opuso una fuerte resistencia, aunque fue reducido y detenido.

Durante la actuación se logró intervenir el arma de fuego, que era portada por el individuo sin la correspondiente licencia. EFE

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