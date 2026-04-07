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Detenido en Ibiza el sospechoso de una estafa por unos 10,5 millones de euros

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Ibiza, 7 abr (EFE).- La Guardia Civil de Ibiza, en colaboración con la Policía alemana, ha detenido a un hombre de 62 años como presunto autor de un delito de estafa por unos 10,5 millones de euros, en el marco de la operación internacional Geldstrom Bal.

La investigación se centró en un grupo empresarial al que se le atribuyen los delitos de estafa, evasión fiscal y otros ilícitos societarios por un valor aproximado de 10,5 millones de euros, ha informado este martes el instituto armado.

Durante la operación, ejecutada en nombre de las autoridades alemanas de forma simultánea con registros en seis países europeos, tuvo lugar el pasado 26 de marzo y estuvo coordinada por Eurojust. En la operación se detuvo al principal sospechoso en España y a un presunto cómplice en Alemania.

En Ibiza se llevaron a cabo dos registros en los que se intervinieron 186.000 euros en efectivo, así como joyas, relojes de alto valor y abundante material informático y documental.

Las autoridades también incautaron teléfonos móviles, ordenadores, tabletas y otros dispositivos electrónicos, además de diversa documentación relacionada con la actividad investigada.

A nivel internacional, la operación permitió el decomiso de bienes por valor de varios millones de euros entre dinero en efectivo, obras de arte, artículos de lujo y un vehículo deportivo.

La investigación continúa abierta con el fin de determinar la implicación de más personas en la estafa, ha incidido la Guardia Civil. EFE

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