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Cuatro mujeres y cuatro hombres encabezarán las listas del PP para los comicios andaluces

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Sevilla, 7 abr (EFE).- Cuatro mujeres y cuatro hombres encabezarán las listas del PP-A en las elecciones autonómicas del 17 de mayo, en las que el presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, encabezará la candidatura por la provincia de Málaga.

El Comité Electoral del PP de Andalucía tiene previsto aprobar mañana las listas electorales en las ocho provincias, según ha informado este martes el partido en un comunicado.

Las candidaturas estarán encabezadas por las siguientes personas: Ramón Fernández-Pacheco, por Almería; Antonio Sanz, por Cádiz; Antonio Repullo, por Córdoba; Rocío Díaz, por Granada; Loles López, por Huelva; Lina García, por Jaén; Juanma Moreno, por Málaga, y Patricia del Pozo, por Sevilla.

Se trata, según el PP, de una apuesta por "la experiencia política y la gestión de los últimos años", ya que siete de los cabezas de lista forman parte como consejeros y consejeras del actual gobierno autonómico, mientras que el octavo, Antonio Repullo, actualmente secretario general del PP de Andalucía, fue delegado del Gobierno de la Junta en la provincia de Córdoba en la legislatura anterior.

El Comité Electoral del PP de Andalucía aprobará las listas completas este miércoles, primer día de plazo para la presentación de las candidaturas ante la Junta Electoral.

El presidente del Comité Electoral, Antonio Sanz, ha destacado la "diligencia" con la que el PP de Andalucía ha solventado este "trámite importantísimo", lo que a su juicio representa "una muestra más de la unidad, la serenidad y la estabilidad que reina en el PP de Andalucía, que es la misma de la que hace gala nuestra comunidad autónoma", ha sentenciado. EFE

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