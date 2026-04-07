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Condenado a 4 años de prisión por violar a un menor de 17 años en Tudela (Navarra)

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La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra ha condenado a 4 años de prisión a un hombre que violó a un menor de 17 años en Tudela.

Según recoge la sentencia, dictada de conformidad tras un acuerdo entre la fiscalía, la acusación particular y la defensa, el procesado, natural de Venezuela, actualmente de 47 años, no podrá comunicarse ni acercarse al denunciante a menos de 500 metros durante 10 años y deberá cumplir una medida de libertad vigilada, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, de otros 8.

En concepto de responsabilidad civil, indemnizará con 10.000 euros por el daño moral, una cantidad que el encausado ya había consignado antes del juicio, señalado para el pasado 25 de marzo, motivo por el cual en la determinación de la pena de prisión se ha apreciado la atenuante de reparación del daño.

De igual forma, también se ha estimado en la conducta del inculpado la atenuante de embriaguez y consumo de drogas.

La noche del 27 al 28 de marzo de 2024, según reza la resolución judicial, la víctima se encontraba en el domicilio del acusado, sin recordar cómo había accedido al mismo, "tras haber salido toda la noche y haber consumido sustancias coaccionado por personas que no han sido identificadas".

En el dormitorio, añade la sentencia, el procesado le realizó una felación "sin que el menor tuviera posibilidad alguna de reacción como consecuencia del citado consumo previo de sustancias". Posteriormente, el hombre se masturbó en presencia del joven, quien le hizo saber "su malestar y su negativa ante tal situación".

Finalmente, la víctima pudo abandonar la vivienda. Llamó a su madre y acudió a un hospital, donde fue examinado por un médico forense. Según consta en la sentencia, el inculpado estuvo esa noche consumiendo alcohol y cocaína, de modo que tenía afectadas sus capacidades.

El condenado se encuentra en prisión provisional por estos hechos desde el 30 de marzo de 2024.

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