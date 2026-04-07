Cambia el tiempo por una borrasca: Tormentas, lluvia y viento en el oeste peninsular

Madrid, 7 abr (EFE).- La llegada de una borrasca desde el Atlántico junto con una masa de aire frío dejará hoy lluvias intensas en la mitad occidental, más de 15 litros por metro cuadrado en una hora, además de fuertes rachas de viento y un descenso notable de temperaturas por esas zonas hasta valores más acordes con la época del año.

Se prevén tormentas este martes en puntos del oeste peninsular localmente fuertes, con probable granizo, además de rachas y precipitaciones fuertes en zonas de Galicia, Castilla y León, Extremadura y zonas limítrofes, sin descartarlas también en el oeste de Andalucía.

Los acumulados serán significativos en el oeste del sistema Central y además habrá rachas muy fuertes (superiores a 70 km/h) en la cordillera Cantábrica y en Extremadura, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La entrada de una vaguada asociada a una masa de aire frío y sus frentes asociados dejarán cielos muy nubosos con precipitaciones en la mitad occidental y abundantes nubes altas en la mitad oriental y Baleares.

Pese a la masa de aire frío y temperaturas con altibajos, en amplias zonas del país la jornada será cálida para la época, con máximas entre 5 y 10 grados superiores a las normales en amplias zonas.

La ciudad de Bilbao alcanzará 26°; Logroño, 27 grados; Lleida, 28, y Córdoba, 27. En Madrid la máxima será hoy de 24 grados, y en Ourense de 25°.

Según la Aemet, ayer se alcanzó un récord de temperatura máxima en el mes de abril en el aeropuerto de Santander, con 32,8 grados, superándose el anterior en dicho mes que data de 2011, de 30,7 grados, dentro de la serie que empieza en 1954.

Este martes cinco comunidades peninsulares mantienen avisos amarillos en el oeste peninsular por tormentas, lluvias fuertes y/o vientos.

Se trata de Andalucía, ambas Castillas, Extremadura y Galicia, que está en aviso además de por tormentas también por temporal marítimo.

Se suma a estos territorios Canarias, bajo aviso también amarillo por temporal marítimo en las islas de la Palma y el Hierro, ante la previsión de olas de hasta 4 metros.

Las precipitaciones por la borrasca atlántica en el país podrán dejar acumulados importantes en el oeste del sistema central y de la Cantábrica, que serán en forma de chubascos tormentosos localmente fuertes, con posibilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento.

También se espera polvo en suspensión en el centro y oeste peninsular que, con la precipitación, puede dar lugar a chubascos de barro puntuales.

En cuanto a las temperaturas mínimas, habrá un ligero aumento de las mismas en la península; podrá ser notable en el Cantábrico oriental, con descensos en el cuadrante nordeste.

Se prevé un aumento de las temperaturas máximas y pocos cambios de las mínimas en Baleares; en Canarias, habrá un descenso general, más acusado en cumbres y medianías.

Las rachas serán muy fuertes en la cordillera Cantábrica, oeste de Castilla y León, Andalucía y en Extremadura. EFE