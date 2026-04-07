AFE aplaude que Audiencia Nacional avale su derecho a la libertad de expresión

Madrid, 7 abr (EFE).- La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) aplaudió este martes la sentencia de la Audiencia Nacional que concluye que el gesto de los jugadores en protesta por el partido de Miami "no constituyó una huelga, sino una manifestación de su derecho de libertad de expresión, en conexión con el derecho de libertad sindical".

El sindicato destacó que según la sala de lo social de la Audiencia Nacional "no ha existido una alteración relevante de la relación laboral dada la escasa duración" de la acción de los jugadores, que "no hubo voluntad de parar la actividad empresarial, limitación temporal" y que, de haber sido abusiva por parte del colectivo, "la acción debía haber sido otra".

En un comunicado, la AFE subrayó que el fallo indica que "la huelga no es la única medida de conflicto colectivo", así como que se refiere la conexión entre libertad de expresión y libertad sindical y que los futbolistas entendieron que hubo falta de transparencia por parte de la patronal ante el pretendido traslado de un partido a Miami.

También que el convenio del fútbol profesional reconoce expresamente los derechos sindicales de los futbolistas, incluyendo su capacidad para desarrollar actividad sindical, elegir representantes y constituir secciones sindicales en el seno de los clubes.

En concreto, el artículo 39 afirma que "los futbolistas profesionales tendrán derecho a manifestar libremente su pensamiento sobre cualquier materia y, en especial sobre los temas relacionados con su profesión, sin más limitaciones que las que se deriven de la Ley y el respeto a los demás".

"La sentencia recuerda la doctrina fijada por el Tribunal Supremo, que delimita el alcance del derecho fundamental de huelga conforme a la jurisprudencia constitucional. En dicha resolución se recuerda que el derecho de huelga es un derecho fundamental que no admite interpretaciones restrictivas, conforme a reiterada doctrina jurisprudencial", añade.

El sindicato apuntó que la doctrina constitucional citada precisa que el derecho de huelga corresponde a los trabajadores individualmente considerados, si bien su ejercicio es necesariamente colectivo y que las facultades vinculadas a su ejercicio —como la convocatoria, la fijación de reivindicaciones, la difusión, la negociación o su finalización— pueden ser desarrolladas tanto por los propios trabajadores como por sus representantes y organizaciones sindicales.

Por último, la AFE resaltó la mención en el fallo a la Ley del Deporte, que prevé expresamente que "los deportistas profesionales tendrán derecho a manifestar libremente sus opiniones sobre los temas relacionados con su profesión, con respeto de la Ley y de las exigencias de su situación contractual, y sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecerse en convenio colectivo, siempre que estén debidamente justificadas por razones deportivas".

LaLiga ya anunció que recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional ya que "reconoce como hecho acreditado el impacto reputacional y económico generado, derivado de una acción colectiva que afectó directamente al normal desarrollo del producto audiovisual en un momento de máxima relevancia".

Para LaLiga, la sentencia conocida este martes "plantea cuestiones jurídicas relevantes sobre los límites entre la libertad de expresión y las acciones colectivas que inciden en el desarrollo de la competición, especialmente cuando estas tienen efectos económicos y reputacionales acreditados".

Tras el juicio celebrado el pasado 25 de marzo, la Audiencia Nacional confirmó su sala de lo social desestimó la demanda de LaLiga de declarar huelga ilegal el paro de entre 10 y 15 segundos hecho por los futbolistas al inicio de la novena jornada de LaLiga EA Sports en protesta por la celebración en Miami del Villarral-Barcelona, que luego se canceló.

La Audiencia consideró que el gesto de los jugadores fue un paro de nula trascendencia y una manifestación del derecho a la libertad de expresión en conexión con el de libertad sindical, tal y como defendió la AFE en la vista, en la que la Fiscalía pidió la desestimación de la demanda. EFE