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Admite haber violado repetidamente a un menor con discapacidad y Fiscalía le pide diez años de cárcel

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Un hombre de 64 años ha reconocido ante el tribunal que le ha juzgado en la Audiencia de Jaén haber agredido sexualmente a un menor de 15 años con discapacidad intelectual. No se trató de un hecho aislado, las violaciones se mantuvieron durante un año hasta que el menor cumplió los 16 años.

Por estos hechos Fiscalía ha reclamado que se le imponga una pena de diez años y 45 días de prisión, mientras que la acusación particular ha solicitado seis años y nueve meses. Por su parte, la petición de la defensa ha sido de cuatro años y tres meses.

El acusado que ha declarado solo para admitir los hechos, mostrar su arrepentimiento y pedir perdón al menor y su familia, lleva en prisión provisional desde noviembre de 2024.

El Ministerio Fiscal ha puesto el acento en que la víctima es una persona especialmente vulnerable por ser menor y padecer "una discapacidad intelectual apreciable a simple vista". Ha incidido también en que el acusado se aprovechó de la falta de madurez intelectual debido a la edad y a la discapacidad intelectual del menor.

El acusado, que es un bombero forestal jubilado, ha reconocido que se ganó la confianza del menor ofreciéndole chucherías, alcohol, tabaco y pequeñas cantidades de dinero para después llevarlo a las afueras del pueblo donde lo agredía sexualmente. Es por ello por lo que Fiscalía ha calificado los hechos como un delito continuado de agresión sexual sobre persona especialmente vulnerable.

Como consecuencia de estos hechos, el menor sufrió estrés postraumático con intrusión de recuerdos de forma intrusiva, pesadillas y evitación de estímulos asociados, así como vergüenza, pudor y miedo, sentimiento de culpa, baja autoestima y quejas somáticas como dolor de barriga, nauseas y cansancio.

Durante el juicio solo ha declarado como testigos la hija del acusado que ha señalado que su padre era adicto a la cocaína y a otras sustancias y que en el momento de los hechos se encontraba en tratamiento pero estaba sufriendo una recaída que, según la defensa, le "mermó el control de sus impulsos".

Ha añadido que ha sido la familia del acusado la que ha logrado reunir los 40.000 euros de indemnización para el menor por el daño y las secuelas generadas.

Una vez que el acusado ha reconocido su culpabilidad y se ha comprobado que se había hecho efectivo el depósito de la indemnización, las partes han acordado no seguir con las declaraciones de los testigos.

El Ministerio Público, que inicialmente solicitaba 15 años de prisión y 20 años de prohibición de comunicarse y acercarse a la víctima, ha rebajado la pena un grado al reconocer los atenuantes de reparación del daño y drogadicción.

La acusación particular ha bajado su solicitud de pena hasta los seis años y nueve meses con los dos atenuantes, mientras que la defensa ha contemplado también el atenuante de confesión y ha pedido una condena de cuatro años y seis meses.

El juicio ha quedado visto para sentencia.

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