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Aday Mara, en el quinteto ideal del 'March Madness'

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Washington, 6 abr (EFE).- El pívot español Aday Mara fue elegido este lunes en el quinteto ideal del 'March Madness' tras proclamarse campeón de la NCAA con los Michigan Wolverines, que derrotaron a los UConn Huskies por 69-63 en la final.

Además de Mara, integran el quinteto ideal sus compañeros Elliot Cadeau y Morez Johnson Jr., así como los jugadores de UConn Alex Karaban y Tarris Reed Jr., los cuatro estadounidenses. Cadeau fue elegido como el 'MVP' del torneo.

Mara, pívot zaragozano de 20 años y 2,21 metros, terminó la final con 8 puntos, 4 rebotes, una asistencia, un robo y un tapón.

A lo largo del 'March Madness', el español ha firmado un promedio de 14,7 puntos, 5,7 rebotes, 3,2 asistencias y 2,3 rebotes por partido.

El 'March Madness' ha sido posiblemente el último escaparate para Mara antes de dar el salto a la NBA la próxima temporada, donde las predicciones lo sitúan como un 'pick' de primera ronda del próximo draft, con posibilidades de estar entre los 20 primeros. EFE

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