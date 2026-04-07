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14-10. España reacciona ante Croacia y vuelve a depender de sí misma en la Copa del Mundo

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Redacción deportes, 7 abr (EFE).- La selección española reaccionó este martes tras el tropiezo en su estreno ante Italia en el Grupo B de la División 1 de la Copa del Mundo, que se disputa en Alejandrópolis (Grecia), y se impuso a Croacia (14-10) para volver a depender de sí misma en la defensa del título.

El equipo que dirige David Martín iguala al conjunto balcánico con tres puntos y se jugará uno de los dos billetes que dan acceso a la liguilla de la segunda fase y, por tanto, a la Superfinal de Sídney (Australia), prevista del 22 al 26 de julio, este miércoles frente a Estados Unidos (18.45 horas).

En la reedición del partido por el quinto puesto del último Europeo, que también cayó del lado español (17-9), el desenlace no fue esta vez tan amplio, aunque el guion resultó similar. Tras un primer cuarto equilibrado (4-3), España dio un paso al frente en el segundo, donde un parcial de 5-2 (9-5 al intermedio) marcó el punto de inflexión del choque.

A diferencia del estreno ante el cuadro transalpino, Bernat Sanahuja encontró aliados en ataque. El capitán Alberto Munárriz y el mejor jugador mundial de 2025, Álvaro Granados, acompañaron su producción ofensiva y, entre los tres, lideraron el caudal ofensivo del combinado nacional con diez de los catorce tantos.

Con mayor acierto de cara a portería y el respaldo de un Unai Aguirre entonado bajo palos (13 paradas), España supo gestionar la ventaja y contener los intentos de reacción croatas, liderados por Vlaho Pavlic y Zvonimir Butic (tres goles cada uno) para llegar al último periodo con una renta cómoda (11-7).

Aunque la vigente campeona del mundo volvió a mostrarse irregular en las superioridades numéricas (6 de 11), cerró el encuentro con solvencia. Un tanto final de Álvaro Granados impidió que Croacia se anotara el último parcial (3-3) y selló el definitivo 14-10 que devuelve a España a la senda prevista y le permite afrontar con otra perspectiva el desenlace de la fase de grupos. EFE

avm/cmm

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