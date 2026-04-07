101-98. El Baskonia vuelve a ganar a puerta cerrada al Maccabi

Vitoria, 7 abr (EFE).- Kosner Baskonia volvió a ganar en soledad esta vez ante el Maccabi de Tel-Aviv, 101-98, como ya hizo ante Hapoel, después de un gran tercer cuarto en el que firmó un contundente, 40-19, clave en un partido interminable.

Los azulgranas continúan su racha positiva de triunfos y frenaron en secó la tendencia ascendente de los israelíes, que pierden muchas opciones para luchar por un puesto en el 'play-in'.

Tim Luwawu-Cabarrot fue el mejor de los baskonistas en la estadística con 26 créditos de valoración, pero Markquis Nowell cambió el partido en el regreso de un buen Markus Howard, que seleccionó muy bien sus tiros.

El trío formado por Looney Walker, Jimmy Clark y Roman Sorkin deslumbró en los asiáticos, pero no fue suficiente en una recta final más ajustada de lo esperado.

El triple marcó el arrancó de un partido muy anotador, tal y como prometía el duelo entre dos de los equipos más productivos en ataque. A los dos lanzamientos exteriores de Trent Forrest respondía Looney Walker con otros tres para abrir el primer hueco a favor de los israelíes con 14 puntos prácticamente seguidos en cinco minutos.

Los amarillos no dejaban de anotar desde lejos y tomaban una renta de diez puntos que dinamitó el Baskonia con un juego más coral.

Sin embargo, la producción ofensiva visitante no cesó y el marcador reflejó un 28-36 con solo un asalto disputado.

El torrente anotador se frenó en el segundo cuarto y Baskonia aprovechó para recortar a pesar de la sucesión de pérdidas y errores de los dos equipos.

Un 0-8 volvió a poner tierra de por medio para los de Oded Kattash, que anotaron demasiado fácil en la pintura con Roman Sorkin de referente, que hizo mucho daño en el segundo parcial.

Los visitantes mantuvieron la ventaja, aunque un triple de Markus Howard, que regresaba a las pistas, dejó todo abierto para la segunda parte, 44-53.

El Baskonia endosó un 8-0 en los primeros compases de la segunda mitad, pero entre Roman Sorkin y Looney Walker dieron aire a un Maccabi que se fio defensivamente y un mate de Trent Forrest puso por delante al Baskonia en el minuto 25, 61-60.

El equipo de Paolo Galbiati mejoró notablemente en defensa y cerró el tercer asalto de forma brillante, con un parcial de 14-2, donde destacó Markquis Nowell en ambos lados de la cancha, que dejó el partido de cara para los vascos (84-72), tras un 40-19 en el tercer cuarto.

Un 0-5 para los amarillos puso el picante en el inicio del último cuarto. El Baskonia reaccionó pero se atascó en los 91 y dio oportunidad a un Maccabi liderado por un activo Jimmy Clark.

El Maccabi remó hasta acercarse a cuatro puntos a menos de dos minutos para el final, pero un triple lejano de Markquis Nowell cayó como una losa encima del equipo asiático.

Otros dos chispazos de Clark complicaron a los azulgranas, pero dos tiros libres de Tim Luwawu-Cabarrot cerraron el duelo, 101-98.

- Ficha técnica:

101 - Kosner Baskonia (28+16+40+17): Forrest (19), Radzevicius (11), Joksimovic (-), Omoruyi (7) y Diakité (11) -cinco inicial-, Nowell (12), Spagnolo (-), Frisch (11), Luwawu-Cabarrot (21) y Howard (9).

98 - Maccabi Tel-Aviv (36 +17+19+26): Clark III (26), Walker IV (23), Rayman (-), Sorkin (22) y Hoard (14) -cinco inicial-, Santos (5), Brissett (4), Hankins (-), Dibartolomeo (1) y Blatt (3).

Árbitros: Mehdi Difallah (Francia), Gytis Vilius (Lituania) y Tomasz Trawicki (Polonia). Sin eliminados. Señalaron falta técnica a Luwawu-Cabarrot (min.37).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 36 de la Euroliga, disputado en el Buesa Arena de Vitoria a puerta cerrada. EFE

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