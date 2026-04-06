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Vox ve "zancadillas" de 'Génova" a las negociaciones en CCAA y dice que hay "mejor predisposición" en los 'barones'

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El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha censurado las "zancadillas" que la dirección nacional del PP está poniendo a las negociaciones para cerrar acuerdos en las comunidades autónomas, a la vez que ha reconocido una "mejor predisposición" con los presidentes autonómicos 'populares' al "diálogo" para cerrar pactos.

En rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Acción Política de Vox, Fúster también ha acusado a 'Génova' de "filtrar conversaciones" en medios de comunicación para "obstaculizar" la negociación asegurando que piden cosas que no habían reclamado. Esto, según el portavoz de Vox, daña el "clima de confianza" entre los dos partidos. "La confianza es importantísima cuando el PP nos ha engañado tantas veces", ha señalado.

En este contexto, Fúster ha avanzado que se han retomado las negociaciones en Extremadura y Aragón esta semana, y "más adelante" se profundizarán en Castilla y León. Dicho esto, ha afirmado que en las 'baronías' del PP encuentra una "mejor predisposición" al acuerdo que en la dirección nacional de 'Génova'.

"Será responsabilidad del PP si quiere o no quiere", ha advertido, a la vez que ha confirmado que hubo una conversación entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal tras las elecciones de Castilla y León, pero "no se produjo en los términos" que avanzó el líder 'popular'.

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