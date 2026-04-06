Vox exige disciplina a todos sus cargos y pedirá el acta a quienes incumplan directrices

Madrid, 6 abr (EFE).- Vox ha pedido este lunes a todos sus cargos electos que sean "disciplinados y jerárquicos" y ha advertido de que exigirá el acta a quienes incumplan las directrices del partido.

Así lo ha subrayado el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, en una rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política de la formación, en la que ha incidido en que desde el momento que algún cargo dice "me enfado y no respiro" se convierte en "dañino" para los intereses del partido y la alternativa que persigue Vox en España.

Por eso, ha avisado de que pedirá devolver el acta a cualquier cargo electo que vaya en contra de "los intereses del partido", como los tres concejales díscolos de Torre Pacheco (Murcia), entre ellos su portavoz municipal, José Francisco Garre.

Garre era también vicepresidente del Comité de Garantía de Vox, el órgano encargado de velar por los derechos estatutarios de los afiliados y el cumplimiento de sus deberes, y e ha dado de baja como militante por desacuerdos con la dirección nacional, a la que acusa de amenazas.

Fúster ha recalcado que las actas de los tres concejales del municipio murciano están "pedidísimas", porque, según ha dicho, se trata de gente que "en Vox nunca estuvo".

Más allá de este caso concreto, el portavoz ha reclamado a todos los cargos del partido ser "disciplinados y jerárquicos" para dedicarse a una causa que considera "mucho más importante" que las visiones individuales que en cada caso se puedan tener.

Para el dirigente, los votantes han elegido a Vox, "la única alternativa y la gran esperanza para España", y no a otra cosa, según se ha expresado. EFE