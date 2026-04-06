Vildoza estará de baja entre cinco y seis semanas

Madrid, 6 abr (EFE).- Luca Vildoza, base internacional argentino, estará de baja entre cinco y seis semanas como consecuencia de una lesión de segundo grado en el bíceps femoral de la pierna izquierda según ha hecho oficial el Virtus Bolonia italiano, conjunto al que pertenece y que actualmente disputa la Euroliga.

De esta manera el director de juego, que llegó el pasado verano y que ya ha iniciado tratamiento de recuperación para superar su problema físico, se pierde lo que resta de temporada en la máxima competición continental, pues su equipo no tiene ya opciones de clasificarse para los playoffs.

En su primer curso en la entidad, Vildoza ha promediado en el torneo 7.6 puntos, 4.4 asistencias y 1.4 robos en un total de 31 partidos, siendo el máximo asistente de los suyos y el segundo jugador con más robos por partido de toda la Euroliga y de la liga local. En esta última su media por duelo ha sido de 8.1 puntos, 3.8 asistencias y 11.1 dígitos de valoración. EFE