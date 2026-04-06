Veintisiete fallecidos en las carreteras en Semana Santa

Madrid, 6 abr (EFE).- Veintisiete personas han perdido la vida en los 27 accidentes mortales de circulación registrados en las carreteras interurbanas en Semana Santa, a falta de que concluya la operación especial de tráfico a las doce de esta noche.

Así lo han indicado a EFE fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT), que han precisado que esos siniestros se han producido desde las tres de la tarde del 27 de marzo, Viernes de Dolores, hasta las 20 horas de este lunes de Pascua.

Durante la Semana Santa del año pasado fallecieron 27 personas en 26 siniestros.

Poco antes de las ocho de esta tarde varios siniestros complicaban el tráfico, entre ellos uno en Madrid en la A-2 en Torrejón de Ardoz, así como otro en Toledo en la A-5 en el Calera y Chozasen dirección a la capital madrileña.

Además, otro accidente se registraba en Castellón en la A-23 en Segorbe hacia Valencia y en esta última provincia en la entrada por la A-3 en Requena y por la A-35 en Moixent.

Mientras, en Murcia otros siniestro dificultabas el tráfico en la A-7 en Librilla; en la A-4 en Córdoba en Arcángel sentido Jaén.

Al margen de estos accidentes, a esa hora había complicaciones en las arterias que se dirigen a los principales núcleos urbanos, sobre todo en Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Sevilla y Málaga, por lo que la DGT recomienda a los conductores que moderen la velocidad, especialmente en esta jornada de operación retorno, festivo en siete comunidades autónomas.

Al no ser día lectivo en Madrid, muchos conductores han retrasado la vuelta a sus domicilios, a pesar de no ser festivo, por lo que las entradas a la capital por la mayoría de las autovías han registrado atascos.

La segunda fase de la operación especial puesta en marcha por la DGT con motivo de la Semana Santa finalizará esta medianoche. EFE