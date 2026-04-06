Vecino y Aspas se entrenan en día libre para llegar a Friburgo

Vigo, 6 abr (EFE).- El centrocampista uruguayo Matías Vecino y el delantero Iago Aspas se entrenaron este lunes en la ciudad deportiva Afouteza en el día libre concedido por el entrenador del Celta, Claudio Giráldez, al resto de la plantilla.

Ambos futbolistas, que no pudieron jugar frente al Valencia por lesión, se ejercitaron para acelerar su puesta a punto con el objetivo de poder reaparecer en el duelo europeo del próximo jueves contra el Friburgo, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga Europa.

Matías Vecino sufrió una rotura fibrilar en el soleo de la pierna izquierda durante la anterior eliminatoria ante el Olympique de Lyon, mientras que Aspas arrastra unas pequeñas molestias en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda. EFE

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