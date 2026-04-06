Espana agencias

Un equipo español logra criopreservar por primera vez larvas de medusa

Guardar

Vigo, 6 abr (EFE).- Un equipo de la Universidad de Vigo (UVigo) ha logrado por primera vez en el mundo criopreservar con éxito larvas de medusa, lo que abre nuevas vías para conservar la biodiversidad y avanzar en investigación biológica y acuicultura.

Según explica este lunes la UVigo en un comunicado, el estudio, que ha sido publicado en la revista Cryobiology, demuestra que es posible congelar y recuperar con éxito las éfiras (la primera fase larvaria) de la medusa Aurelia aurita, manteniendo su viabilidad y permitiendo que continúen su desarrollo tras el proceso de descongelación.

Hasta ahora, señala la institución académica, la criopreservación se había aplicado con éxito a gametos, embriones, larvas o juveniles de otros invertebrados marinos, pero las medusas seguían siendo un grupo prácticamente inexplorado debido a la complejidad que supone su elevado contenido en agua, superior al 96 %.

El trabajo fue realizado por personal investigador del laboratorio CryoLab del grupo EcoCost del Centro de Investigación Marina de la UVigo, integrado por Alba Lago, Jesús Troncoso y Estefanía Paredes, que es quien lidera esta línea de investigación.

En el artículo, el personal investigador propone además este organismo como un nuevo modelo animal para entender cómo criopreservar células, organismos o tejidos de gran contenido de agua.

Esta era la premisa de la científica Paredes cuando solicitó IceMedusa, proyecto financiado por la Diputación de Pontevedra y la UVigo que dio origen al trabajo.

La Universidad de Vigo considera que este avance abre nuevas posibilidades para la conservación ex situ del zooplancton gelatinoso, un grupo de organismos que desempeña un papel clave en los ecosistemas marinos y las cadenas tróficas.

La capacidad de conservar estos organismos a largo plazo permitirá disponer de bancos biológicos para proteger la biodiversidad; además, la gran concentración de colágeno y agua hacen de este modelo un candidato ideal para estudiar conceptos básicos de criopreservación de tejidos musculares, lo que amplía su aplicación a la biomedicina.

En este sentido, Paredes ha indicado que el equipo ha solicitado un nuevo proyecto para seguir profundizando sobre este estudio que espera atraer colaboradores en otros países.EFE

Últimas Noticias

Amaiur Sarriegi, mejor jugadora del mes de marzo en la Liga F

Infobae

Carolina Marín será homenajeada en Huelva el día de las finales de los Europeos

Infobae

El PP volverá a citar a la esposa de Cerdán en la comisión Koldo "a la mayor brevedad"

Infobae

El PP cuestiona que la esposa de Cerdán no pueda acudir al Senado por salud y la volverá a citar la próxima semana

El PP cuestiona que la esposa de Cerdán no pueda acudir al Senado por salud y la volverá a citar la próxima semana

La periodista Pilar González debuta con el libro de relatos 'Billete de Ida'

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Galicia afronta una tarde de incendios fuera de control con más de 40 hectáreas afectadas en Ponteareas, Carballo y A Laracha y un amplio despliegue de medios

Galicia afronta una tarde de incendios fuera de control con más de 40 hectáreas afectadas en Ponteareas, Carballo y A Laracha y un amplio despliegue de medios

La UE entra en modo ahorro por el bloqueo de Ormuz y busca una solución conjunta: España apuesta por impuestos a las energéticas y Francia teme un shock de precios

El sector de la construcción se queda sin manos y envejece a marchas forzadas: no hay relevo generacional ni talento para liderar su revolución tecnológica

La Justicia niega la nacionalidad española a un brasileño por no presentar el examen oficial de idiomas: estudió dos años en la Universidad Complutense de Madrid

Juan Carlos I elige el Domingo de Resurrección para ser aclamado en Sevilla y mandarle un mensaje a su hijo Felipe VI: “Ya no es un problema para la Familia Real”

ECONOMÍA

Calcula tu paro: cuánto se cobra realmente en 2026 si se tienen en cuenta las cifras en neto, los recortes y los límites

Calcula tu paro: cuánto se cobra realmente en 2026 si se tienen en cuenta las cifras en neto, los recortes y los límites

Los fabricantes españoles de fertilizantes advierten del cierre de plantas productivas si la guerra en Irán continúa

Así es como puedes desgravarte los gastos asociados a la rehabilitación de una vivienda en zona rural destinada al alquiler en la Renta de 2026 si vives en Castilla y León

La prórroga del alquiler es “jurídicamente viable”, según CCOO, mientras Carlos Cuerpo espera un ‘imposible’: su respaldo en el Congreso

El sector de la construcción se queda sin manos y envejece a marchas forzadas: no hay relevo generacional ni talento para liderar su revolución tecnológica

DEPORTES

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El expiloto de Fórmula 1 Patrese carga contra Fernando Alonso: “Si eres un piloto profesional, conduces y te callas e intentas mejorar el proyecto”

Vinicius habla sobre su relación con Xabi Alonso: “No pude conectar con él, con Arbeloa he tenido una conexión especial”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El luchador Beneil Dariush habla sobre la clave para derrotar a Ilia Topuria: “Necesita que el combate sea lo más caótico e incómodo posible”