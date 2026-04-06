Un equipo español logra criopreservar por primera vez larvas de medusa

Vigo, 6 abr (EFE).- Un equipo de la Universidad de Vigo (UVigo) ha logrado por primera vez en el mundo criopreservar con éxito larvas de medusa, lo que abre nuevas vías para conservar la biodiversidad y avanzar en investigación biológica y acuicultura.

Según explica este lunes la UVigo en un comunicado, el estudio, que ha sido publicado en la revista Cryobiology, demuestra que es posible congelar y recuperar con éxito las éfiras (la primera fase larvaria) de la medusa Aurelia aurita, manteniendo su viabilidad y permitiendo que continúen su desarrollo tras el proceso de descongelación.

Hasta ahora, señala la institución académica, la criopreservación se había aplicado con éxito a gametos, embriones, larvas o juveniles de otros invertebrados marinos, pero las medusas seguían siendo un grupo prácticamente inexplorado debido a la complejidad que supone su elevado contenido en agua, superior al 96 %.

El trabajo fue realizado por personal investigador del laboratorio CryoLab del grupo EcoCost del Centro de Investigación Marina de la UVigo, integrado por Alba Lago, Jesús Troncoso y Estefanía Paredes, que es quien lidera esta línea de investigación.

En el artículo, el personal investigador propone además este organismo como un nuevo modelo animal para entender cómo criopreservar células, organismos o tejidos de gran contenido de agua.

Esta era la premisa de la científica Paredes cuando solicitó IceMedusa, proyecto financiado por la Diputación de Pontevedra y la UVigo que dio origen al trabajo.

La Universidad de Vigo considera que este avance abre nuevas posibilidades para la conservación ex situ del zooplancton gelatinoso, un grupo de organismos que desempeña un papel clave en los ecosistemas marinos y las cadenas tróficas.

La capacidad de conservar estos organismos a largo plazo permitirá disponer de bancos biológicos para proteger la biodiversidad; además, la gran concentración de colágeno y agua hacen de este modelo un candidato ideal para estudiar conceptos básicos de criopreservación de tejidos musculares, lo que amplía su aplicación a la biomedicina.

En este sentido, Paredes ha indicado que el equipo ha solicitado un nuevo proyecto para seguir profundizando sobre este estudio que espera atraer colaboradores en otros países.EFE