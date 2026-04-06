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Toña Is espera "dos finales" ante Aruba y Cuba en el camino hacia Brasil 2027

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Ciudad de Panamá, 6 abr (EFE).- La seleccionadora del equipo femenino de Panamá, la española María Antonia 'Toña' Is, dijo este lunes que afrontarán como "dos finales" sus próximos juegos ante Aruba y Cuba, decisivos en la lucha por avanzar a la siguiente fase de la Concacaf W 2026, clasificatorio al Mundial de Brasil 2027.

"Nos jugamos la vida en estos dos partidos, son dos finales y tanto Cuba como Aruba van a ser dos rivales muy duros", afirmó Is.

El conjunto panameño, que no contará esta ventana eliminatoria con Marta Cox referente del seleccionado canalero, llega con paso perfecto en sus dos presentaciones previas, ambas como visitante, tras imponerse por 6-1 a Curazao y 3-0 a San Cristóbal y Nieves.

"Estamos muy ilusionadas, estamos preparando el partido de la mejor manera para poder ganar estas dos finales que nos espera", agregó.

La técnica española advirtió que ninguno de los compromisos "será sencillo", pese a la diferencia en la clasificación.

"Vamos a tener que estar al 100 %, al mil por mil, en todos los partidos", destacó.

La seleccionadora insistió en no confiarse ante sus rivales y subrayó el crecimiento de los equipos en la región.

"Son selecciones que no van a ser fáciles, son selecciones duras, selecciones que, bueno, se están reforzando, ya que todo el mundo busca de dónde traer jugadoras de su país", indicó.

Panamá, segunda del Grupo E con 6 puntos, se medirá primero con Aruba este 9 de abril y luego ante Cuba el día 17, líder del grupo con 7 unidades, aunque con un partido más.

Las primeras de cada grupo avanzarán directamente a la fase final, instancia que otorgará cuatro cupos al Mundial Femenino Brasil 2027. EFE

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