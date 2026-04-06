Sumar impulsa al margen del PSOE una ronda para pedir a los grupos, incluido el PP, que apoyen la prórroga de alquileres

Los partidos de la coalición Sumar han anunciado que convocarán por su propia cuenta, al margen del PSOE, una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios, incluidos PP y Junts, para pedirles que convaliden el decreto de prórroga de los contratos de alquiler.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha explicado en rueda conjunta de IU, Comuns, Movimiento Sumar y Más Madrid que esta iniciativa nace del socio minoritario, que tiene "acción propia" para dialogar con el conjunto de fuerzas políticas en un asunto de especial interés.

Al respecto, ha desgranado que los contactos serán en el Congreso e impulsados por el grupo parlamentario plurinacional, que irán confirmando qué formaciones asistirán, y que es una medida que engloba al conjunto del Gobierno.

De todas formas, ha desgranado que "no es un secreto" que dicha prórroga de alquileres la llevan "peleando" tiempo y que el PSOE era reacia a ella. En todo caso, expone que es una medida que sale de todo el Gobierno.

Por otro lado, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha retado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que define si está del lado de los inquilinos o los especuladores, dado que existe un "clamor social" a favor de congelar el precio del alquiler.

García ha explicado una campaña que emprenderán las cuatro fuerzas, con el lema 'Pide la prórroga, defiéndela', con el objetivo de instar a los inquilinos a los que su contrato les vence en diciembre de 2027 que soliciten la extensión de actual alquiler, para lo cual les ofrecen asesoramiento. Aparte, ha prometido que IU, Sumar, Comuns e Más Madrid respaldarán cualquier movilización de la sociedad civil para exigir a los grupos que convaliden el citado decreto.