Santander supera los 32 grados, la temperatura más alta del país

Santander, 6 abr (EFE).- Santander ha superado este lunes los 32 grados, la temperatura más alta de país, seguida de los 31,3 que han registrado los termómetros de otra localidad cántabra, Sierrapando (Torrelavega), y de Zumaia, en Gipuzkoa.
Según los datos de la web de la Agencia Estatal de Meteorología, la capital cántabra ha tenido una máxima de 32,4 grados a las 17.10 horas, mientras que Sierrapando ha registrado 31,3 a las 16.00 horas.
La cuarta temperatura más alta del país se ha marcado en la localidad cántabra de Treto (Bárcena de Cicero), 30,9 grados, seguida de los 30,8 de Ribadavia (Ourense) y Amieva, en Asturias, y los 30,6 de Tablada, en Sevilla, el aeropuerto de San Sebastián, y Tineo (Asturias).
Por otro lado, el termómetro más bajo de España se lo anota Puerto del Pico, en Ávila, con -0,7 grados. EFE