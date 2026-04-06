Santander supera los 32 grados, la temperatura más alta del país

Santander, 6 abr (EFE).- Santander ha superado este lunes los 32 grados, la temperatura más alta de país, seguida de los 31,3 que han registrado los termómetros de otra localidad cántabra, Sierrapando (Torrelavega), y de Zumaia, en Gipuzkoa.

Según los datos de la web de la Agencia Estatal de Meteorología, la capital cántabra ha tenido una máxima de 32,4 grados a las 17.10 horas, mientras que Sierrapando ha registrado 31,3 a las 16.00 horas.

La cuarta temperatura más alta del país se ha marcado en la localidad cántabra de Treto (Bárcena de Cicero), 30,9 grados, seguida de los 30,8 de Ribadavia (Ourense) y Amieva, en Asturias, y los 30,6 de Tablada, en Sevilla, el aeropuerto de San Sebastián, y Tineo (Asturias).

Por otro lado, el termómetro más bajo de España se lo anota Puerto del Pico, en Ávila, con -0,7 grados. EFE

Asturias registra 15 incendios forestales en una jornada con máximas de más de 30 grados

Infobae

Pablo Durán renueva con el Celta hasta 2028

Infobae

El lema de la visita del papa León XIV a España será 'Alzad la mirada'

Infobae

La primera jornada del caso Kitchen en titulares

Infobae

Los neerlandeses Kampong y SCHC, campeones de la EHL masculina y femenina

Infobae
Galicia afronta una tarde de incendios fuera de control con más de 40 hectáreas afectadas en Ponteareas, Carballo y A Laracha y un amplio despliegue de medios

La UE entra en modo ahorro por el bloqueo de Ormuz y busca una solución conjunta: España apuesta por impuestos a las energéticas y Francia teme un shock de precios

El sector de la construcción se queda sin manos y envejece a marchas forzadas: no hay relevo generacional ni talento para liderar su revolución tecnológica

La Justicia niega la nacionalidad española a un brasileño por no presentar el examen oficial de idiomas: estudió dos años en la Universidad Complutense de Madrid

Juan Carlos I elige el Domingo de Resurrección para ser aclamado en Sevilla y mandarle un mensaje a su hijo Felipe VI: “Ya no es un problema para la Familia Real”

Calcula tu paro: cuánto se cobra realmente en 2026 si se tienen en cuenta las cifras en neto, los recortes y los límites

Los fabricantes españoles de fertilizantes advierten del cierre de plantas productivas si la guerra en Irán continúa

Así es como puedes desgravarte los gastos asociados a la rehabilitación de una vivienda en zona rural destinada al alquiler en la Renta de 2026 si vives en Castilla y León

La prórroga del alquiler es “jurídicamente viable”, según CCOO, mientras Carlos Cuerpo espera un ‘imposible’: su respaldo en el Congreso

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El expiloto de Fórmula 1 Patrese carga contra Fernando Alonso: “Si eres un piloto profesional, conduces y te callas e intentas mejorar el proyecto”

Vinicius habla sobre su relación con Xabi Alonso: “No pude conectar con él, con Arbeloa he tenido una conexión especial”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El luchador Beneil Dariush habla sobre la clave para derrotar a Ilia Topuria: “Necesita que el combate sea lo más caótico e incómodo posible”