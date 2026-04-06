Espana agencias

Sánchez transmite al primer ministro libanés el apoyo de España tras los ataques de Israel

Guardar

Madrid, 6 abr (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado este lunes con el primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, a quien le ha transmitido el apoyo y la solidaridad de España por los ataques de Israel que está sufriendo su país.

Así lo ha indicado Sánchez en un mensaje en la red social X, en la que ha subrayado que Líbano no ha elegido la guerra y que su soberanía e integridad territorial deben ser respetadas.

El jefe del Ejecutivo ha destacado la labor "encomiable" de las tropas españolas integradas en la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FPNUL, también conocida como FINUL o UNFIL, por sus siglas en francés y en inglés).

Ha considerado "intolerables" los ataques contra la misión de paz de la ONU y ha subrayado que "deben cesar de inmediato".

Los ataques aéreos y terrestres de Israel en Líbano han causado ya más de 1.400 muertos desde el inicio de la ofensiva israelí el pasado 2 de marzo, que continuó este domingo con intensos bombardeos en el sur de Beirut y la zona meridional del país mediterráneo, según fuentes oficiales.

Además, más de 1,2 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, según confirmó este domingo el presidente libanés, Josep Aoun, debido a la intensa campaña de bombardeos israelíes.

El Ejército de Israel está enzarzado también en intensos combates con el grupo chií libanés Hizbulá en varios puntos del sur del país, donde trata de establecer una zona de control que se extienda desde la frontera de facto hasta el río Litani. EFE

Últimas Noticias

El 70 % del alumnado de FP realiza prácticas en empresas durante su formación

Infobae

La Abogacía del Estado pide dejar de ser considerada responsable civil en el caso Kitchen

Infobae

Rueda, sobre los juicios del caso Kitchen y Ábalos: "Si hay culpables, que caiga el peso de la ley sobre ambos"

Rueda, sobre los juicios del caso Kitchen y Ábalos: "Si hay culpables, que caiga el peso de la ley sobre ambos"

Abiertas diligencias contra el coordinador de Presidencia de Diputación de Sevilla por presunto acoso a una trabajadora

Abiertas diligencias contra el coordinador de Presidencia de Diputación de Sevilla por presunto acoso a una trabajadora

El PP sigue negociando con Vox pero llama a conformar los gobiernos "cuanto antes" para no entrar "en un bloqueo"

El PP sigue negociando con Vox pero llama a conformar los gobiernos "cuanto antes" para no entrar "en un bloqueo"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia niega la nacionalidad española a un brasileño por no presentar el examen oficial de idiomas: estudió dos años en la Universidad Complutense de Madrid

La Justicia niega la nacionalidad española a un brasileño por no presentar el examen oficial de idiomas: estudió dos años en la Universidad Complutense de Madrid

Juan Carlos I elige el Domingo de Resurrección para ser aclamado en Sevilla y mandarle un mensaje a su hijo Felipe VI: “Ya no es un problema para la Familia Real”

Arranca el ‘caso Kitchen’: el PSOE lanza su última bala para implicar a Rajoy y Cospedal y las defensas piden la nulidad de la investigación

La Justicia otorga la nacionalidad española a un venezolano tras demostrar que sus hermanos ya la habían conseguido por ser descendientes de sefardíes

Un hombre acude a los tribunales para impedir que su primo pueda pasar por un terreno que lleva a su casa: se lo rechazan porque un testamento de 1917 se lo permite

ECONOMÍA

España crea 211.510 empleos y marca el mejor marzo desde que hay registros: sin contar el ‘efecto calendario’, alcanza un récord de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social

España crea 211.510 empleos y marca el mejor marzo desde que hay registros: sin contar el ‘efecto calendario’, alcanza un récord de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Las emisiones entraron en el mercado

La guerra de Irán impacta en el campo español: el precio del fertilizante se dispara en un momento clave del año

Así es como puedes desgravarte los gastos asociados al alquiler de una vivienda en la Renta de 2026 si vives en Galicia

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El luchador Beneil Dariush habla sobre la clave para derrotar a Ilia Topuria: “Necesita que el combate sea lo más caótico e incómodo posible”

Aday Mara, el primer español en participar en las finales universitarias: el joven pívot quería ser Iker Casillas y ahora sueña con jugar en la NBA

Rafa Jódar y Dani Mérida pisan el acelerador y alcanzan su primera final ATP como tenistas profesionales

El enfado de Lamine Yamal durante el partido entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid: ni siquiera celebró el gol de la victoria